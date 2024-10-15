Bitcoin визнали найефективнішим активом з погляду прибутковості — Finance.ua

Bitcoin визнали найефективнішим активом з погляду прибутковості Сьогодні 03:30 — Криптовалюта

Bitcoin визнали найефективнішим активом з погляду прибутковості

За даними Cointelegraph, згідно з аналізом New York Digital Investment Group (NYDIG), Bitcoin визнали найефективнішим активом з погляду прибутковості, попри його волатильність.

Про це повідомили у Binance Square.

Глобальний керівник відділу досліджень NYDIG Грег Сіполаро, підкреслив у звіті, опублікованому 11 жовтня, що Bitcoin виділяється своєю прибутковістю порівняно з іншими класами активів, які використовують коефіцієнт Шарпа. Цей коефіцієнт оцінює результативність активу відносно його ризику шляхом розрахунку відношення надлишкових доходів до нестабільності цих доходів. Вищий коефіцієнт Шарпа вказує на кращу продуктивність з поправкою на ризик.

Cipolaro надала коефіцієнти Шарпа для різних класів активів, включаючи акції та облігації, протягом різних періодів утримання, використовуючи загальну місячну прибутковість для створення змінних коефіцієнтів Шарпа. Він дійшов висновку, що Bitcoin займає кращі позиції порівняно з майже кожним класом активів за кожним показником протягом кожного періоду часу. Хоча золото мало дещо вищий коефіцієнт Шарпа за останні 12 місяців, Cipolaro зазначив, що різниця була незначною.

Цей аналіз кидає сумнів у записці Goldman Sachs від 7 жовтня, в якій стверджується, що, незважаючи на те, що Bitcoin зріс на 40% з початку року, його ефективність була недостатньою, щоб компенсувати його волатильність. Cipolaro стверджував, що ризики, з якими стикаються інвестори в Bitcoin, більш ніж компенсуються прибутком. Він також підкреслив, що хоча коефіцієнти Шарпа є корисними для порівняння доходів з поправкою на ризик, абсолютні прибутки мають вирішальне значення для виконання фінансових зобов’язань. Крім того, він зазначив, що коефіцієнт Шарпа не враховує всі типи ризиків, з якими може зіткнутися інвестор, наприклад цензура або конфіскація активів.

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У звіті, опублікованому раніше в жовтні, аналітики NYDIG дійшли висновку, що біткойн залишається найефективнішим активом цього року, навіть після сезонно слабкого третього кварталу.

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