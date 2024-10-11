Експерт назвав умови для зростання Bitcoin вище за $80 000 — Finance.ua

Експерт назвав умови для зростання Bitcoin вище за $80 000 11.10.2024, 00:12 — Криптовалюта

Експерт назвав умови для зростання Bitcoin вище за $80 000

Необхідне виконання трьох умов для того, щоб Bitcoin оновив історичний максимум (ATH) і зріс вище $80 000 у IV кварталі 2024 року.

Про це заявив директор з інформаційних технологій (CIO) біржі Bitwise Метт Хоуган.

Це, зокрема, таке:

вибори президента у США. Очікувано, Хоуган вважає перемогу республіканців на чолі з Дональдом Трампом більш позитивним результатом. За словами Хоугана, для процвітання Bitcoin «не потрібні політики, потрібно щоб вони пішли з дороги»;

друге зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США (ФРС) і глобальний стимул. До останнього Хоуган відніс «фіскальні стимули від Китаю». Наявність тільки цих двох чинників, включно з додатковим зниженням ставки на 50 базисних пунктів до кінця 2024 року, може спричинити ралі в IV кварталі, упевнений експерт;

стабільний період «без сюрпризів». Тут ідеться про великі банкрутства і скандали, які могли б підірвати репутацію і, як наслідок, впевненість в індустрії.

«Деякі Bitcoin-максималісти зненавидять мене за ці слова, але я думаю, що більш широке зростання ринку допомогло б закріпити успіх. Проясню, Bitcoin не потребує Ethereum, Solana або нових альткоїнів для свого довгострокового успіху. Насправді йому часто шкодять махінації в просторі альткоїнів. Але якщо ми збираємося отримати повноцінний ран у короткостроковій перспективі — скажімо, зростання до $100 000 всього за кілька місяців — було б корисно, щоб на ринку поширилися прокриптові настрої», — заявив Хоуган.

Також експерт зазначив, що вірить у зростання вище $80 000 у 2025 році незалежно від факторів впливу. Однак для зростання в короткостроковій перспективі необхідно, щоб вони матеріалізувалися.

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