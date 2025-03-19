ПриватБанку 33 роки: цікаві цифри про банк — Finance.ua

ПриватБанку 33 роки: цікаві цифри про банк Сьогодні 12:30 — Фондовий ринок

ПриватБанку 33 роки: цікаві цифри про банк

Сьогодні, 19 березня 2025 року, ПриватБанку виповнюється 33 роки. Це український банк — лідер роздрібного банківського ринку України та найбільший за розмірами активів.

Зареєстрований він був ще 19 березня 1992 року.

На частку «Привату» припадає понад половина всіх активних платіжних карток, чинних банкоматів і терміналів в Україні.

Нині він обслуговує понад 20 мільйонів клієнтів — фізичних осіб.

ПриватБанк одним з перших запровадив в Україні сучасні цифрові банківські послуги та унікальні технологічні рішення, що дозволяють клієнтам користуватися більшістю послуг дистанційно через Приват24.

Трохи історії

Нагадаємо, значною подією в українській банківській системі став запуск у 2001 році системи Приват24. Клієнти отримали змогу керувати своїми рахунками онлайн, здійснювати регулярні платежі, перекази коштів тощо.

А от в лютому 2002 року «ПриватБанк» випустив мільйонну пластикову картку.

У 2003 році система Western Union визнала «ПриватБанк» найкращим банком за якістю обслуговування клієнтів. Також банк отримав STP Excellence Award від Deutsche Bank, що підтвердило професіоналізм «ПриватБанку» в міжнародних розрахунках.

Левова частка сукупного доходу державних банків припадає на Приват — 110,51 млрд грн.

Податки

ПриватБанк — один з найбільших платників податків. Банк перерахував до державного бюджету 41 млрд грн податку на прибуток за 2024 рік.

Банк для бізнесу

ПриватБанк вже понад 30 років обслуговує український бізнес. Його обрали своїм банком понад 860 тисяч підприємців.

Банк продовжує застосовувати етичні практики кредитування, підтримувати малий, середній і корпоративний бізнес, впроваджувати інновації для роздрібних клієнтів, брати участь в ініціативах розвитку громад задля покращення фінансової інклюзії та безбар’єрності.

Також ПриватБанк — найбільший емітент і еквайр електронних платіжних засобів в Україні. Банку належить система грошових переказів PrivatMoney та найпопулярніші в Україні платіжні сервіси Приват24 та LiqPay.

Умови для військовослужбовців

Особливі умови заощаджень ПриватБанк пропонує військовослужбовцям, що отримують через ПриватБанк цільові виплати від держави — 14% річних по вкладах «Слава Героям!» з можливістю поповнити рахунок чи зняти гроші з вкладу будь-коли без закриття рахунку та втрати процентів.

Номінації

У 2024 році ПриватБанк став переможцем FinAwards у 3-х номінаціях: «Найкращий кредит готівкою», «Найкращий банк для клієнтів ФОП», «Найкращий провайдер із приймання онлайн-платежів».

Також ПриватБанк отримав 5 срібних нагород FinAwards 2024 у номінаціях: «Найкращий мобільний банк», «Картка № 1 у гаманці», «Найкраща служба підтримки», «Найкращий банк для юридичних осіб», «Найкращий керівник роздрібного бізнесу».

🎈🎉Редакція Finance.ua щиро вітає банк з ювілеєм та зичить банку розвитку! Нехай попереду буде багато перемог та здобутків!

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