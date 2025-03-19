Скільки робочих місць створили ФОПи у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки робочих місць створили ФОПи у 2024 році (інфографіка)

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Скільки робочих місць створили ФОПи у 2024 році (інфографіка)
Скільки робочих місць створили ФОПи у 2024 році (інфографіка)
За даними Державної податкової служби, кількість робочих місць, створених підприємцями, дещо зросла. Найбільше таких підприємців на Дніпропетровщині та у Києві, а найсуттєвіший приріст стався на Хмельниччині та Рівненщині.
Про це свідать дані Опендатабот.
На 9% зросла кількість ФОПів з найманими працівниками за рік. На 259 тис. підприємців працюють 673 тис. осіб — на 13% менше, ніж до повномасштабного.
Варто зазначити, що кількість найманих працівників не корелює з кількістю діючих підприємців та перебігом воєнних дій в країні. Наприклад, у ковідний період 2020−2021 рр. таких працівників поменшало на 11%, хоча кількість підприємців змінилася несуттєво (-822).
Скільки робочих місць створили ФОПи у 2024 році (інфографіка)
Найбільше ФОПів з найманими працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області — 24 тис. або 9% від загальної кількості. Друге та третє місця розділили Київ та Львівщина, де таких підприємців по 23 тис.
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У порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення, на 26% побільшало таких підприємців, що створюють робочі місця, на Рівненщині та Хмельниччині. Ще на 25% зросла їх кількість у Чернівецькій області та на 24% — у Волинській та Житомирській.
Скільки робочих місць створили ФОПи у 2024 році (інфографіка)
За цей період ФОПів із найманими працівниками на 9% поменшало на Миколаївщині та на 4% - на Одещині. Також логічне зменшення підприємців спостерігається у прифронтових та частково окупованих регіонах.
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Нагадаємо, що з 2025 року повернулася вимога звітувати Податковій щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску щомісячно. До того роботодавці мали робити це раз на квартал.
Водночас 17 березня 2025 року на сайті Верховної Ради України було зареєстровано законопроєкт № 13108, у якому пропонують повернути щоквартальне подання звітностей — але з розбивкою по місяцях. Ініціатори зміни зауважують, що наразі створюється надмірне адміністративне навантаження на бізнес, зокрема, малих підприємців.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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