Скільки робочих місць створили ФОПи у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

Скільки робочих місць створили ФОПи у 2024 році (інфографіка) Сьогодні 10:05

Скільки робочих місць створили ФОПи у 2024 році (інфографіка)

За даними Державної податкової служби, кількість робочих місць, створених підприємцями, дещо зросла. Найбільше таких підприємців на Дніпропетровщині та у Києві, а найсуттєвіший приріст стався на Хмельниччині та Рівненщині.

Про це свідать дані Опендатабот.

На 9% зросла кількість ФОПів з найманими працівниками за рік. На 259 тис. підприємців працюють 673 тис. осіб — на 13% менше, ніж до повномасштабного.

Варто зазначити, що кількість найманих працівників не корелює з кількістю діючих підприємців та перебігом воєнних дій в країні. Наприклад, у ковідний період 2020−2021 рр. таких працівників поменшало на 11%, хоча кількість підприємців змінилася несуттєво (-822).

Найбільше ФОПів з найманими працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області — 24 тис. або 9% від загальної кількості. Друге та третє місця розділили Київ та Львівщина, де таких підприємців по 23 тис.

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У порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення, на 26% побільшало таких підприємців, що створюють робочі місця, на Рівненщині та Хмельниччині. Ще на 25% зросла їх кількість у Чернівецькій області та на 24% — у Волинській та Житомирській.

За цей період ФОПів із найманими працівниками на 9% поменшало на Миколаївщині та на 4% - на Одещині. Також логічне зменшення підприємців спостерігається у прифронтових та частково окупованих регіонах.

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Нагадаємо, що з 2025 року повернулася вимога звітувати Податковій щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску щомісячно. До того роботодавці мали робити це раз на квартал.

пропонують повернути щоквартальне подання звітностей — але з розбивкою по місяцях. Ініціатори зміни зауважують, що наразі створюється надмірне адміністративне навантаження на бізнес, зокрема, малих підприємців. Водночас 17 березня 2025 року на сайті Верховної Ради України було зареєстровано законопроєкт № 13108 , у якому— але з розбивкою по місяцях. Ініціатори зміни зауважують, що наразі створюється надмірне адміністративне навантаження на бізнес, зокрема, малих підприємців.

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