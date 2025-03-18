Які підприємства лідирують у сплаті податків (інфографіка) — Finance.ua

Які підприємства лідирують у сплаті податків (інфографіка) Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Які підприємства лідирують у сплаті податків (інфографіка)

За січень — лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях економіки:

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 19,3%;

«Переробна промисловість» — 17,6%;

«Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — 13,1%;

«Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» — 6,2%.

Зростання податкових надходжень

Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні — лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях:

«Переробна промисловість» — зростання на 48%, або +15,8 млрд грн;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» - зростання на 34,7%, або +13,8 млрд гривень;

«Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — зростання на 36,2%, або +9,7 млрд гривень;

«Професійна, наукова та технічна діяльність» — зростання на 58,7%, або +5,2 млрд гривень.

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