Які підприємства лідирують у сплаті податків (інфографіка) — Finance.ua
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Які підприємства лідирують у сплаті податків (інфографіка)

Фондовий ринок
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Які підприємства лідирують у сплаті податків (інфографіка)
Які підприємства лідирують у сплаті податків (інфографіка)
За січень — лютий 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях економіки:
«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 19,3%;
«Переробна промисловість» — 17,6%;
«Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — 13,1%;
«Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» — 6,2%.
Які підприємства лідирують у сплаті податків (інфографіка)
Зростання податкових надходжень
Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні — лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях:
«Переробна промисловість» — зростання на 48%, або +15,8 млрд грн;
«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» - зростання на 34,7%, або +13,8 млрд гривень;
«Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — зростання на 36,2%, або +9,7 млрд гривень;
«Професійна, наукова та технічна діяльність» — зростання на 58,7%, або +5,2 млрд гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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