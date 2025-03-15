ТОП-10 найприбутковіших підприємств в Україні — Finance.ua

ТОП-10 найприбутковіших підприємств в Україні Сьогодні 11:19 — Фондовий ринок

ТОП-10 найприбутковіших підприємств в Україні

Близько 408 тисяч українських компаній подали звітність про свої фінансові показники за 2024 рік. Дев’ять із них заявили про чистий доход, що перевищує 100 млрд грн.

Сервіс YouControl визначив ТОП-10 компаній України за розмірами чистого доходу від реалізації.

Проте, варто зауважити, не всі компанії у рейтингу отримали прибуток за підсумками року.

Лідери рейтингу

ТОВ «Д.Трейдінг» — 215,8 млрд грн (прибуток 5,6 млрд грн);

ТОВ «АТБ-Маркет» — 208,9 млрд грн (прибуток 3,1 млрд грн);

АТ «Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія «Енергоатом» — 207 млрд грн (прибуток 1,3 млрд грн), державна власність;

АТ «Національна Акціонерна Компанія «Нафтогаз України» — 157,8 млрд грн (прибуток 0,9 млрд грн);

ТОВ «Газопостачальна Компанія „Нафтогаз“ Трейдинг» — 124,9 млрд грн (збиток 9,1 млрд грн);

ПАТ «Укpнaфта» — 105,2 млрд грн (прибуток 16,4 млрд грн);

АТ «Українська Залізниця» — 102,9 млрд грн (збиток 2,7 млрд грн);

ПАТ «Національна Енергетична Компанія «Укренерго» — 101,1 млрд грн (збиток 37,7 млрд грн);

АТ «Укргазвидобування» — 100,6 млрд грн (прибуток 20,9 млрд грн);

ТОВ «Сільпо-Фуд» — 93,0 млрд грн (прибуток 0,2 млрд грн).

Зазначається, що серед лідерів сім підприємств належать державі і лише три — приватні.

Нагадаємо, за даними дослідження Ain, кількість IT-компаній в Україні за останнє десятиліття зросла на 41,1%.

Якщо у 2014 році в країні налічувалося 5633 компанії, то у 2024-му їх стало 7977. Середній щорічний темп приросту склав 4,5%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.