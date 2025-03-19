Німеччина виділить Україні понад €11 млрд допомоги до 2029 року — Finance.ua

Німеччина виділить Україні понад €11 млрд допомоги до 2029 року Сьогодні 15:17 — Казна та Політика

Німеччина виділить Україні понад €11 млрд допомоги до 2029 року

Уряд Німеччини затвердив виділення €3 млрд на військову допомогу Україні у 2025 році та планує надати понад €8 млрд підтримки у 2026−2029 роках, що разом складе понад €11 млрд.

Про це заявив міністр фінансів ФРН Йорг Кукіс, пише Reuters.

За його словами, Німеччина надасть €3 млрд на військову підтримку України у 2025 році завдяки рішенню Бундестагу змінити Конституцію, знявши боргові обмеження для оборонних витрат.

Німеччина планує надати понад €8 млрд на підтримку ЗСУ у 2026−2029 роках.

Бюджетний комітет Бундестагу, ймовірно, сьогодні розгляне та затвердить перший транш допомоги на €3 млрд.

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На початку 2025 року в Німеччині спалахнула суперечка щодо виділення €3 млрд на військову підтримку України. Міністри закордонних справ Анналена Бербок і оборони Борис Пісторіус виступили за постачання систем IRIS-T, ракет Patriot, гаубиць і снарядів. Однак канцлер Олаф Шольц відхилив пропозицію, вважаючи її поспішною до створення нового уряду після виборів 23 лютого 2025 року.

18 березня Бундестаг XX скликання на завершальному засіданні ухвалив поправки до Конституції, які дозволяють обходити попередні ліміти запозичень. Зміни передбачають багатомільярдні вкладення в оборону та інфраструктуру. Зокрема, витрати на оборону понад 1% ВВП звільняються від дії «боргового гальма», допомога Україні також потрапляє під це виключення, що дало змогу розблокувати €3 млрд на військову підтримку.

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