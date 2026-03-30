День фінансів: ТОП-3 стійких банків України, картка № 1 в гаманці, оподаткування посилок та цифрових платформ Сьогодні 17:40

Понеділок, 30 березня. На щорічній премії FinAwards, що відбулася 27 березня у Києві, нагородили найкращих в банківській сфері. Також Кабмін ухвалив рішення щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, оподаткування операцій електронної торгівлі, а також продовження сплати військового збору.

Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого.

🏆 27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards , організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін».

На FinAwards обрали

🥇ТОП-3 стійких банків України. Перше місце посів АТ «Креді Агріколь Банк» — установі вдалося за рік піднятись на дві сходинки й очолити рейтинг стійкості. ТОП-3 лідерів тут.

Яка картка № 1 в гаманці українців за версією FinAwards. За результатами голосування перемогу отримав monobank | Universal Bank зі своєю «Чорною карткою». «Срібло» у номінації отримала всеКАРТА від ПУМБ.

ТОП-3 кращих преміальних карток в Україні за версією FinAwards. 1 місце — ПУМБ із продуктом «Black Platinum». 2 місце — monobank | Universal Bank із карткою Iron.

В яких банках найкращі кредити готівкою. «Золото» у номінації забрав АТ «Ідея Банк» із кредитом «Зустрічна пропозиція для нових клієнтів». Друге місце у номінації посів державний ПриватБанк та його кредит готівкою.

Які технологічні проєкти у банківській сфері визнали найкращими. Перше місце впевнено посів monobank Universal Bank із трьома проєктами. На другій сходинці за результатами голосування опинилася RozetkaPay із «Оплата частинами».

Оподаткування міжнародних посилок (до 150 євро)

Кабмін сьогодні схвалив пакет із трьох законопроєктів. Серед яких запровадження оподаткування ПДВ при імпорті товарів, які ввозяться в Україну в поштових та експрес-відправленнях, починаючи з 0 євро.

доходів фізосіб, отриманих через цифрові платформи, . При цьому Також ухвалили оподаткування деталі тут . При цьому OLX попереджає про наслідки нового податкового закону.

сплати військового збору протягом 3 років після Водночас Кабмін узгодив продовженняпротягом3 років після скасування воєнного стану для фінансування післявоєнного відновлення.

Також голова фінансового комітету ВР Гетманцев планує подати законопроєкт про продовження оподаткування надприбутків банків за ставкою 50% у 2027 році.

А Державна податкова служба та Міністерство цифрової трансформації планують впровадження низки податкових сервісів у застосунку «Дія».

У 2026 році держава розширює програми фінансових компенсацій для громадян. Кому саме і в яких випадках держава повертатиме гроші — Finance.ua розібрався.

Скільки коштуватиме 100 доларів на початку квітня

Попит на валюту буде, але він не зможе перекрити пропозицію, тому інтервенції Національного банку відіграватимуть головну роль у забезпеченні рівноваги. Про це сказав Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

. Також стало відомо, скільки валюти Водночас, як розповіла член правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, цього тижня збережеться відносно керована динаміка курсу без різких змінТакож стало відомо, скільки валюти завезли банки у 2026 році.

Нацбанк повідомив, що системний характер порушень в АТ «Укрпошта» ставить під сумнів якість управління компанією та професійну компетентність її керівника Ігоря Смілянського.

🎥До речі, у на YouTube-каналі Finance.ua вийшов новий випуск із серії економічних подорожей, присвячений одному з ключових фінансових центрів світу — Лондону.

Де українці відкривають новий бізнес в Польщі

Українці в Польщі в 2025 році створили 3200 компаній і стали лідерами за кількістю відкритих бізнесів. Така кількість відкриттів в Польщі пояснюється тим, що вона є відносно простою юрисдикцією для відкриття бізнесу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.