ТОП-3 стійких банків України. Результати Finawards-2026 Сьогодні 11:09

Керівник з медіа продажів Treeum Ігор Коркішко вручає нагороду «Стійкий банк» Віталію Кучеру, члену правління, фінансовому директору «Креді Агріколь Банк»

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Під час FinAwards обрали і найстійкіші банки за підсумками 2025 року.

Як обирали

Портал «Мінфін», що є співорганізатором премії, щокварталу оцінює роботу банків. Цей аналіз показує, наскільки банки стійкі до криз і чи довіряють їм клієнти. Щоб визначити найстійкіші банки на ринку України, враховують у рейтингу такі показники:

якість активів;

кількість активів;

приріст вкладів;

платіжну репутацію.

На основі даних рейтингу за результатами 2025 року сформували трійку банків-лідерів.

Лідери у номінації

Перше місце посів АТ «Креді Агріколь Банк» — установі вдалося за рік піднятись на дві сходинки й очолити рейтинг стійкості.

Срібло дісталося Укрсиббанку, який протягом трьох років утримував звання лідера. Бронзовим призером став Райффайзен Банк.

Про переможця

АТ «Креді Агріколь Банк» (Joint stock company «Credit-Agricole bank») — це універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні, що працює на фінансовому ринку України з 1993 року;

установа входить до системно важливих банків НБУ (перелік за березень 2024 року);

власником/акціонером банку є одна з найбільших фінансових груп світу — Credit Agricole (Франція);

статутний капітал банку станом на 2025 рік становить 1,2 млрд грн;

банк є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

