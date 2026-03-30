ТОП-3 стійких банків України. Результати Finawards-2026
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Під час FinAwards обрали і найстійкіші банки за підсумками 2025 року.
Як обирали
Портал «Мінфін», що є співорганізатором премії, щокварталу оцінює роботу банків. Цей аналіз показує, наскільки банки стійкі до криз і чи довіряють їм клієнти. Щоб визначити найстійкіші банки на ринку України, враховують у рейтингу такі показники:
- якість активів;
- кількість активів;
- приріст вкладів;
- платіжну репутацію.
На основі даних рейтингу за результатами 2025 року сформували трійку банків-лідерів.
Лідери у номінації
Перше місце посів АТ «Креді Агріколь Банк» — установі вдалося за рік піднятись на дві сходинки й очолити рейтинг стійкості.
Срібло дісталося Укрсиббанку, який протягом трьох років утримував звання лідера. Бронзовим призером став Райффайзен Банк.
Про переможця
- АТ «Креді Агріколь Банк» (Joint stock company «Credit-Agricole bank») — це універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні, що працює на фінансовому ринку України з 1993 року;
- установа входить до системно важливих банків НБУ (перелік за березень 2024 року);
- власником/акціонером банку є одна з найбільших фінансових груп світу — Credit Agricole (Франція);
- статутний капітал банку станом на 2025 рік становить 1,2 млрд грн;
- банк є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
