Яка картка № 1 в гаманці українців за версією FinAwards

CEO Treeum Валерія Луньова на сцені FinAwards із Ольгою Луговою, заступницею голови правління АТ "Універсал Банк"
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». У межах премії визначили лідерів і в номінації «Картка № 1 в гаманці».

Хто став лідером

За результатами голосування перемогу посів monobank | Universal Bank зі своєю «Чорною карткою»:
  • це універсальна дебетово-кредитна картка з кредитним лімітом до 200 тис. грн та можливістю миттєвої розстрочки;
  • відкриття й обслуговування — безкоштовні;
  • поповнення картки без комісій — через термінали mono, EasyPay, City24, каси Universal Bank та партнерів;
  • перекази між клієнтами monobank — безкоштовні, в інші банки у гривні — також без комісії (з окремими винятками для ФОП та закордонних карт);
  • зняття власних коштів в Україні — 0,9%, за кордоном — 2%;
  • діє гнучка кешбек-програма з вибором категорій, партнерські бонуси та реферальна програма.
Як зазначають у банку, ключова фішка цього продукту — повністю цифрова екосистема з максимальним фокусом на зручність для користувача. Рахунок відкривається повністю онлайн, фізичну картку можна отримати без відвідування відділення, доступне доставлення за кордон.
«Срібло» у номінації отримала всеКАРТА від ПУМБ. Основне про картку:
  • це дебетова картка без кредитного ліміту для щоденного користування;
  • відкриття й обслуговування картки — безкоштовні;
  • поповнення безготівкове та через термінали — без комісії банку;
  • перекази на картки будь-яких банків у гривні в застосунку ПУМБ — 0%;
  • зняття готівки в Україні — без комісії до 50 тис. грн на місяць, за кордоном — 2%;
  • на залишок коштів можна отримувати 5% річних за умови перерахування на депозит «Вільний» або сервіс накопичення МаніБокс.
«Картка має одну з найбільших програм лояльності на ринку: понад 200 кешбек-пропозицій, партнерські знижки, кешбек за кордоном, першу в Україні програму вдячності для донорів крові та реферальні бонуси. Рахунок можна відкрити онлайн, фізичну картку отримати без відвідування відділення. Доступне доставлення за кордон», — кажуть у ПУМБі.
Закриває трійку лідерів у номінації àbank із карткою «АТБ»:
  • це кредитна картка з лімітом до 200 тис. грн, створена для щоденних покупок із фокусом на вигоду в мережі АТБ;
  • поповнення картки, безготівкові розрахунки та перекази між клієнтами банку — без комісій;
  • зняття власних коштів в Україні — 0,9%, за кордоном — 2%;
  • картка підтримує миттєву розстрочку та має програму лояльності з автоматичним кешбеком і знижками на акційні товари в АТБ, а також регулярні спеціальні пропозиції;
  • рахунок і картку можна відкрити дистанційно, а фізичну картку отримати поштою без відвідування відділення. Доступне доставлення картки за кордон.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
