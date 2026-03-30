Яка картка № 1 в гаманці українців за версією FinAwards

CEO Treeum Валерія Луньова на сцені FinAwards із Ольгою Луговою, заступницею голови правління АТ "Універсал Банк"

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». У межах премії визначили лідерів і в номінації «Картка № 1 в гаманці».

Хто став лідером

monobank | Universal Bank зі своєю За результатами голосування перемогу посівзі своєю «Чорною карткою»

це універсальна дебетово-кредитна картка з кредитним лімітом до 200 тис. грн та можливістю миттєвої розстрочки;

відкриття й обслуговування — безкоштовні;

поповнення картки без комісій — через термінали mono, EasyPay, City24, каси Universal Bank та партнерів;

перекази між клієнтами monobank — безкоштовні, в інші банки у гривні — також без комісії (з окремими винятками для ФОП та закордонних карт);

зняття власних коштів в Україні — 0,9%, за кордоном — 2%;

діє гнучка кешбек-програма з вибором категорій, партнерські бонуси та реферальна програма.

Як зазначають у банку, ключова фішка цього продукту — повністю цифрова екосистема з максимальним фокусом на зручність для користувача. Рахунок відкривається повністю онлайн, фізичну картку можна отримати без відвідування відділення, доступне доставлення за кордон.

ПУМБ. Основне про картку: «Срібло» у номінації отримала всеКАРТА від. Основне про картку:

це дебетова картка без кредитного ліміту для щоденного користування;

відкриття й обслуговування картки — безкоштовні;

поповнення безготівкове та через термінали — без комісії банку;

перекази на картки будь-яких банків у гривні в застосунку ПУМБ — 0%;

зняття готівки в Україні — без комісії до 50 тис. грн на місяць, за кордоном — 2%;

на залишок коштів можна отримувати 5% річних за умови перерахування на депозит «Вільний» або сервіс накопичення МаніБокс.

«Картка має одну з найбільших програм лояльності на ринку: понад 200 кешбек-пропозицій, партнерські знижки, кешбек за кордоном, першу в Україні програму вдячності для донорів крові та реферальні бонуси. Рахунок можна відкрити онлайн, фізичну картку отримати без відвідування відділення. Доступне доставлення за кордон», — кажуть у ПУМБі.

àbank із Закриває трійку лідерів у номінаціїіз карткою «АТБ»

це кредитна картка з лімітом до 200 тис. грн, створена для щоденних покупок із фокусом на вигоду в мережі АТБ;

поповнення картки, безготівкові розрахунки та перекази між клієнтами банку — без комісій;

зняття власних коштів в Україні — 0,9%, за кордоном — 2%;

картка підтримує миттєву розстрочку та має програму лояльності з автоматичним кешбеком і знижками на акційні товари в АТБ, а також регулярні спеціальні пропозиції;

рахунок і картку можна відкрити дистанційно, а фізичну картку отримати поштою без відвідування відділення. Доступне доставлення картки за кордон.

