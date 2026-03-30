Нацбанк сумнівається в компетентності Смілянського: що регулятор вимагає від Укрпошти

Системний характер порушень в АТ «Укрпошта» ставить під сумнів якість управління компанією та професійну компетентність її керівника Ігоря Смілянського.

Про це заявив Національний банк України.

У НБУ наголосили, що «Укрпошта» як ліцензований надавач платіжних послуг перебуває під регулюванням і наглядом регулятора. Водночас компанія є важливим елементом платіжної інфраструктури з огляду на масштаби діяльності та специфіку послуг.

Компанія забезпечує широкий спектр фінансових сервісів і здійснює соціальні виплати для мільйонів громадян, зокрема для вразливих категорій населення.

Штрафи за порушення вимог

16 березня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури НБУ ухвалив рішення про накладення на АТ «Укрпошта» штрафу в розмірі 255 тис. грн.

Штраф застосовано за неподання на запит регулятора інформації та документів у встановлені строки. Порушення виявили за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю установи на платіжному ринку.

У Нацбанку повідомили про низку порушень, зафіксованих у діяльності компанії протягом останніх років:

березень 2024 року — штраф 17,39 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема через недоліки в організації контролю, управлінні ризиками та перевірці клієнтів;

серпень 2025 року — письмове застереження через неефективну систему управління ризиками;

грудень 2025 року — ще одне письмове застереження за порушення вимог у сфері платіжних послуг і статистичної звітності.

За оцінкою НБУ, система корпоративного управління, побудована в АТ «Укрпошта», не відповідає нормативним вимогам Національного банку та кращій міжнародній практиці.

Позиція НБУ

«Те, що АТ „Укрпошта“ тривалий час не мала сформованої Наглядової ради, неналежний розподіл повноважень, одноосібне керування установою генеральним директором, який, окрім операційної діяльності, здійснює частину функцій Наглядової ради, призвели до комплексних проблем у роботі компанії», — повідомляє регулятор.

Системний характер порушень протягом 2024−2026 років, незважаючи на попередні заходи впливу, ставить під сумнів якість корпоративного управління в компанії та професійну компетентність її керівника — генерального директора Ігоря Смілянського.

«Постійне невиконання регуляторних вимог, ігнорування запитів Національного банку та публічні спроби представити законні наглядові дії як „тиск“ чи „політично мотивований крок“ свідчать про недостатній рівень розуміння керівництвом базових принципів роботи на фінансовому ринку та принципів належного корпоративного управління», — наголошують в Нацбанку.

Вимога щодо надання інформації є стандартною складовою наглядових процедур і спрямована на забезпечення стабільності платіжного ринку, захисту прав споживачів та дотримання вимог до системи управління ризиками.

Національний банк наголошує, що діє виключно в межах повноважень, визначених Законом України «Про платіжні послуги» та іншими нормативно-правовими актами, і не втручається в компетенцію акціонера. А всі рішення в Національному банку ухвалюються колегіальними органами управління.

«Ми поважаємо право компанії оскаржити прийняте регулятором рішення в судовому порядку», — додав регулятор.

НБУ стверджує, що для отримання банківської ліцензії будь-який претендент, включно з державними компаніями, має демонструвати бездоганну ділову репутацію, ефективну систему управління та повне дотримання регуляторних вимог та подати відповідний запит. Ігнорування цих стандартів є неприйнятним. «Вважаємо за доречне підкреслити, що на фоні публічних заяв СЕО АТ „Укрпошти“ щодо планів купівлі банку товариство жодного разу не надало НБУ відповідного пакета документів для розгляду», — додали в НБУ.

Ефективне корпоративне управління є критично важливим для належного функціонування банківського та небанківського фінансового сектору, економіки України в цілому. Оцінку якості корпоративного управління Національний банк імплементує у свої наглядові процедури нарівні з ризиками капіталу та ліквідності, бере до уваги під час відповідних суджень, здійснюючи комплексну оцінку.

Національний банк України вважає критично необхідним формування дієздатної Наглядової ради АТ «Укрпошта» в найближчі терміни.

Довідка Finance.ua:

17 березня Національний банк України застосував до АТ «Укрпошта» захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 255 000 грн. Штраф накладено за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв’язку з неподанням товариством до Національного банку інформації / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки;

генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ, є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення «Укрпошта Банку».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.