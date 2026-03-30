Оподаткування доходів фізосіб, отриманих через цифрові платформи — схвалено законопроєкт (деталі) Сьогодні 14:44 — Казна та Політика

Оподаткування доходів фізосіб, отриманих через цифрові платформи — схвалено законопроєкт (деталі)

30 березня Кабмін схвалив пакет із трьох законопроєктів. Вони передбачають зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, оподаткування операцій електронної торгівлі, а також продовження сплати військового збору в діючих на сьогодні розмірах.

Про що йдеться

Розроблені рішення відповідають європейським практикам, забезпечують гармонізацію податкового законодавства України з нормами ЄС та ОЕСР.

Положення законопроєктів спрямовані на імплементацію положень Модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ і таких актів ЄС.

Міжнародний автоматичний обмін інформацією, що стосується цифрових платформ (директива ЄС про адміністративну співпрацю у сфері оподаткування — DAC7).

Основні положення

Законопроєкт стосується українських та іноземних компаній, що надають цифрові послуги, які активно працюють на нашому ринку (таких як Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber та інші сервіси з надання послуг, продажу товарів, надання в оренду нерухомості чи транспорту тощо).

Зміни передбачають запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи відповідно до стандартів ОЕСР та Директиви ЄС DAC7.

Реалізація положень законопроєкту є кроком до детінізації економіки, що дозволить Україні приєднатися до міжнародної системи обміну інформацією про доходи з цифрових платформ, а також підвищити прозорість цього ринку послуг.

Ключові зміни

до Податкового кодексу України вводиться нова стаття щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією;

визначаються ключові поняття (платформа, оператор платформи, підзвітний продавець, виключений продавець тощо) відповідно до стандарту ОЕСР і Директиви DAC 7;

встановлюються обов’язки для операторів платформ:

Ідентифікувати підзвітних продавців; Щорічно подавати звітність до ДПС (до 31 січня); Ставати на облік у податкових органах;

визначається перелік звітної діяльності (оренда нерухомості, надання послуг, продаж товарів, оренда транспорту);

запроваджується відповідальність за порушення нових вимог.

Умови оподаткування

Для врегулювання цього питання запропоновано умови оподаткування доходів фізосіб, отриманих через цифрові платформи:

ставка ПДФО — 5% (замість діючої на сьогодні ставки 18%);

(замість діючої на сьогодні ставки 18%); податковим агентом виступає оператор платформи (тобто податки сплачуються платформою за фізособу);

встановлюються чіткі критерії для застосування цього режиму для фізосіб, які:

Здійснюють діяльність без найманих працівників; Не є самозайнятими особами (не ФОПи); Використовують окремий рахунок для діяльності; Мають річний дохід у межах встановленого ліміту (не може перевищувати 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (приблизно 7,2 мільйонів гривень станом на 01.01.2026); Не здійснюють продаж підакцизних товарів;

не потрібно буде сплачувати податки за разові, некомерційні продажі особистих чи побутових речей (якщо дохід від таких продажів не перевищує 2 тисячі євро за рік). Такий підхід є аналогічним до норм, застосованих у ЄС;

не потрібно відкривати окремий банківський рахунок, якщо загальна річна сума доходу від продажу товарів не перевищує 2 тис. євро.

Важливо: електронні «дошки оголошень», на яких здійснюється тільки реклама або інформування щодо товару або послуги, не підпадатимуть під нове регулювання.

Такий підхід стимулює декларування доходів, спрощує адміністрування податків, дозволяє поступово виводити ці доходи з «тіні» без надмірного податкового навантаження.

Передбачено, що зміни почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.