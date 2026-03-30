Військовий збір після скасування воєнного стану — що ухвалили
30 березня Кабмін схвалив пакет із трьох законопроєктів. Вони передбачають зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо продовження сплати військового збору в діючих на сьогодні розмірах.
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
Продовження сплати військового збору протягом 3 років після скасування воєнного стану для фінансування післявоєнного відновлення.
Передбачено продовження на період протягом трьох років наступних за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, дії норм щодо обов’язку сплати військового збору у діючих на сьогодні розмірах, які були запроваджені як тимчасові, на період дії воєнного стану на території України, а саме:
- для фізичних осіб — 5%;
- для ФОП 1-ї, 2-ї і 4-ї груп єдиного податку — 10% в розрахунку однієї мінімальної заробітної плати на перше число поточного місяця (у 2026 році — 865 грн);
- для платників 3-ї групи єдиного податку (ФОП та юридичних осіб, крім електронних резидентів (е-резидентів)) — 1% від доходу.
Мета
Зазначене обумовлене необхідністю забезпечення достатніми ресурсами у сфері оборони та потреб України для післявоєнної відбудови.
Комплексні податкові зміни необхідні для:
- детінізації економіки;
- створення рівних конкурентних правил для бізнесу;
- обраного Україною безальтернативного курсу на європейську інтеграцію.
Їх реалізація дозволить:
- забезпечити справедливе оподаткування;
- підвищити довіру до податкової системи;
- виконати міжнародні зобов’язання України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР, а також в межах програми співпраці з МВФ (EFF 2026−2029).
Проєкт законів найближчим часом буде подані до Верховної Ради України на реєстрацію.
Поділитися новиною
