Військовий збір після скасування воєнного стану — що ухвалили

30 березня Кабмін схвалив пакет із трьох законопроєктів. Вони передбачають зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо продовження сплати військового збору в діючих на сьогодні розмірах.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Продовження сплати військового збору протягом 3 років після скасування воєнного стану для фінансування післявоєнного відновлення.

Передбачено продовження на період протягом трьох років наступних за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, дії норм щодо обов’язку сплати військового збору у діючих на сьогодні розмірах, які були запроваджені як тимчасові, на період дії воєнного стану на території України, а саме:

для фізичних осіб — 5%;

для ФОП 1-ї, 2-ї і 4-ї груп єдиного податку — 10% в розрахунку однієї мінімальної заробітної плати на перше число поточного місяця (у 2026 році — 865 грн);

для платників 3-ї групи єдиного податку (ФОП та юридичних осіб, крім електронних резидентів (е-резидентів)) — 1% від доходу.

Мета

Зазначене обумовлене необхідністю забезпечення достатніми ресурсами у сфері оборони та потреб України для післявоєнної відбудови.

Комплексні податкові зміни необхідні для:

детінізації економіки;

створення рівних конкурентних правил для бізнесу;

обраного Україною безальтернативного курсу на європейську інтеграцію.

Їх реалізація дозволить:

забезпечити справедливе оподаткування;

підвищити довіру до податкової системи;

виконати міжнародні зобов’язання України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР, а також в межах програми співпраці з МВФ (EFF 2026−2029).

Проєкт законів найближчим часом буде подані до Верховної Ради України на реєстрацію.

