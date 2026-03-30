Оподаткування міжнародних посилок (до 150 євро): які зміни ухвалив Кабмін Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України сьогодні схвалив пакет із трьох законопроєктів. Серед яких запровадження оподаткування ПДВ при імпорті товарів, які ввозяться в Україну в поштових та експрес-відправленнях, починаючи з 0 євро.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Це рішення відповідає підходам ЄС, де аналогічні зміни набули чинності у 2021 році.

Які проблеми вирішують:

український бізнес отримує рівні конкурентні умови з іноземними продавцями, товари яких не оподатковуються ПДВ і фактично мають податкову перевагу;

вирішення схеми з заниженням митної вартості для ухилення від сплати податків (тобто детінізація економіки);

збільшення надходжень до державного бюджету для фінансування опору агресору.

Терміни

Згідно з положеннями законопроєкту з 1 січня 2027 року пропонується застосування ПДВ до імпортованих товарів незалежно від їх вартості. Нарахування ПДВ буде здійснюватися автоматично, та включено у ціну ще на етапі купівлі товару на маркетплейсі.

Важливо, що некомерційні відправлення вартістю до 45 євро оподатковуватися не будуть (це подарунки чи речі для особистого або сімейного користування одержувачем).

Детальніше про зміни

запровадити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, з території іншої країни на митну територію України одержувачу — фізичній особі, яка придбала такі товари через електронний інтерфейс;

визначити електронні платформи відповідальними за нарахування та сплату ПДВ;

передбачити уникнення від подвійного оподаткування та запобігти ухиленню від сплати податків;

запровадити звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро (за умови, що такі товари надсилаються відправником одержувачу без будь-якої оплати, призначаються для особистого чи сімейного використання одержувачем, їх характеристики і кількість не вказують на те, що вони ввозяться з будь-якою комерційною метою).

Що це дає

Ці зміни вирівнюють умови ведення господарської діяльності для українського та іноземного бізнесу за рахунок однакових правил оподаткування.

Оператор електронної платформи (український чи іноземний) одразу при продажі товару включить до його вартості відповідну суму ПДВ і потім перерахує цю суму вже безпосередньо до українського бюджету.

Для покупця товару механізм отримання відправлення не зміниться, цей товар буде доставлено логістичним оператором на його адресу.

У разі відмови від отримання товару, наприклад через пошкодження в дорозі чи з інших причин, товар буде повертатись відправникові, а кошти, у тому числі і ПДВ, будуть повернуті покупцеві оператором електронної платформи.

Водночас залишаться і чинні на сьогодні механізми, де ПДВ в український бюджет може сплатити безпосередньо одержувач. Якщо електронна платформа продала товари без ПДВ, логістичний оператор матиме можливість доставити такі товари одержувачу, взяти з нього відповідну суму ПДВ і перерахувати цю суму вже безпосередньо до бюджету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.