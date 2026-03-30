Які технологічні проєкти у банківській сфері визнали найкращими

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Банківські послуги активно цифровізуются, тож окрема номінація премії була присвячена найкращим технологічним проєктам у банківській сфері.

Кого визнали лідером

ПриватБанк, який може похвалитися трійкою технологічних проєктів.

Оновлені «Конверти» в Приват24: у банку кажуть, що вони приносять 5% річних на накопичення від 3 тис. грн зі щомісячною виплатою. Сервісом користуються понад 1 млн клієнтів. Конверти можна «заклеювати», переказувати кошти й оплачувати покупки напряму через Apple Pay і Google Pay. AI-сервіс у «Приват24 для бізнесу» створює платіж із фото або тексту за секунди. Достатньо завантажити рахунок чи вставити реквізити — ШІ автоматично заповнює платіж. Клієнту залишається перевірити й підписати. Біометрична оплата FacePay — цю мережу ПриватБанк запустив разом з «Авророю». Оплата доступна на касах і self-checkout: без картки чи телефона, лише погляд у камеру + PIN.

На другій сходинці за результатами голосування опинилася RozetkaPay із «Оплата частинами». Це embedded finance-сервіс, інтегрований у Rozetka та Prom, що дає змогу оформити розстрочку онлайн за кілька кліків, без паперів і застосунків. Клієнти мають миттєвий доступ до функції, а також можливість здійснювати повторні покупки без онбордингу. Це стабільна багатобанківська інфраструктура з інтеграцією з «Дією».

monobank | Universal Bank із трьома проєктами: Перше місце впевнено посів

Онбординг юросіб без документів — клієнту лише треба заповнити анкету за 5 хвилин, а перевірки відбуваються автоматично через держреєстри та KYC. Функцію запустили у жовтні 2025 року і з того часу нею скористалися понад 700 компаній. «10 лимонів» — гейміфікована акція monobank з пошуком віртуальних лимонів у застосунку. Механіка «знайди першим» і розіграші, включно з авто, значно підвищили частоту входів, залученість, утримання та віральність продукту. «Спільні картки» — функція, що дозволяє власнику рахунку миттєво надати іншій людині доступ до витрат через окрему віртуальну картку з лімітами. Рішення для сім’ї та бізнесу підвищило безготівкові обороти й ретеншн, зберігаючи повний контроль і приватність.

