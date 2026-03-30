Скільки валюти завезли банки у 2026 році: дані НБУ

За перші два місяці в Україну ввезли готівки в еквіваленті 1,722 млрд доларів
У січні-лютому 2026 року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на суму 1,7 млрд доларів в еквіваленті. Перевезення валюти здійснювали сім банків.
Про це повідомив Національний банк України у коментарі «Еспресо».

Хто і як здійснює перевезення валюти

У Нацбанку пояснили, що банки здійснюють транскордонне переміщення готівкової валюти і банківських металів на підставі банківської ліцензії та відповідних договорів із контрагентами.
У січні-лютому 2026 відповідно до статистичної звітності банків відповідні операції здійснювали 7 банків. Дані щодо цих операцій у розрізі окремих банків є інформацією з обмеженим доступом.

Обсяги ввезення у 2026 році

Обсяг ввезення готівкової іноземної валюти у січні 2026 року в Україну становить 808 млн дол. США в еквіваленті, лютому 2026 року — 914 млн дол. в еквіваленті. Тобто за перші два місяці в Україну ввезли готівки в еквіваленті 1,722 млрд доларів.
Середньомісячний обсяг ввезення готівкової іноземної валюти за попередні роки становить:
  • 981 млн дол США в еквіваленті — у 2025 році;
  • 1 328 млн дол США в еквіваленті у 2024 році;
  • 789 млн дол. США в еквіваленті у 2023 році.
В НБУ запевнили, що наразі ризику виникнення дефіциту готівки іноземної валюти в касах банків нема.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Ощадбанк тимчасово зупинив ввезення готівкової валюти в Україну після затримання своїх інкасаторів в Угорщині. Наразі банк опрацьовує альтернативні маршрути доставки коштів. Загалом, за 2025 рік через каси банків Ощадбанку населенню було продано близько 1,45 мільярда доларів та 387 мільйонів євро та куплено у людей 522 мільйони доларів і 82 мільйони євро.
Експерти інвесткомпанії ICU зазначали, що від початку року гривня вже девальвувала приблизно на 4%, що суттєво контрастує з мінімальними коливаннями минулого року.
За матеріалами:
Finance.ua
