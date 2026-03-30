OLX попереджає про наслідки нового податкового закону

Казна та Політика
Зміни можуть наштовхнути користувачів до переходу в нерегульовані канали
Зміни можуть наштовхнути користувачів до переходу в нерегульовані канали
Платформа OLX заявила про необхідність доопрацювання законопроєкту змін до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів від цифрових платформ.
Про це компанія повідомила в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
«Ми були б вдячні за можливість провести додаткові технічні консультації щодо окремих положень законопроєкту», — наголосили в компанії.

Ризики через функції податкового агента

В OLX пояснили, що законопроєкт пропонує покласти на платформи функції податкових агентів — суб’єктів, які утримують і перераховують податки за третіх осіб, тоді як європейська директива DAC7, положення якої покладено в основу законопроєкту, зосереджується лише на обміні інформацією та звітності — без покладення на платформи агентських податкових функцій.
Читайте також
«Такий підхід створює непропорційне регуляторне навантаження та суттєві операційні ризики для розвитку цифрової економіки України, особливо для платформ, через які, як у випадку OLX, не здійснюються фінансові розрахунки між учасниками», — додали в сервісі.

Питання ідентифікації користувачів

Серед інших застережень OLX є вимога щодо проведення повної ідентифікації кожного користувача, який розпочинає діяльність на платформі.
«Така вимога є надмірною з огляду на масовість та низькопорогову природу використання класифайд-платформ і створює суттєві бар’єри для участі громадян у цифровій економіці, зокрема для випадкових продажів вживаних товарів», — пояснюють у платформі.

Вплив на бізнес і користувачів

У сервісі також зазначили, що для платформи прийняття законопроєкту означатиме необхідність перебудови бізнес-процесів, зокрема перегляду операційної моделі, запровадження жорсткіших процедур ідентифікації користувачів, впорядкованих механізмів сплати податків та заходів захисту даних для забезпечення відповідності вимогам законодавства.
Для користувачів прийняття цього законопроєкту передбачатиме обов’язкову ідентифікацію, що, на думку OLX, може призвести до зниження кількості активних користувачів.
Читайте також
Зазначається, що зважаючи на характер цифрових платформ, що не мають вичерпних даних щодо характеру та умов кожної окремої транзакції, може існувати ризик появи певних розбіжностей у податковій звітності, в результаті чого можливе створення додаткового адміністративного навантаження для користувачів та платформ.
На думку сервісу, все це може наштовхнути користувачів до переходу в нерегульовані канали, що підриватиме фіскальні цілі закону.
«Якщо відповідні вимоги не будуть належним чином збалансовані, закон ризикує послабити позиції легальних платформ, не досягнувши при цьому своєї мети щодо підвищення податкової прозорості», — підсумували в OLX.

Довідка Finance.ua:

  • Мінфін опублікував так званий великий податковий законопроєкт, який містить норми про обов’язкову реєстрацію платниками податку на додану вартість (ПДВ) спрощенцями з доходами від 4 млн грн на рік, оподаткування посилок з імпортом вартістю до 150 євро, продовження 5% військового збору і після війни, а також запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування в цифрових платформах (Uklon, OLX, тощо);
  • Верховна Рада 10 березня відхилила окремий законопроєкт щодо оподаткування доходів через цифрові платформи: він набрав лише 168 голосів за необхідної кількості у 226.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Також за темою
Також за темою
multi app
