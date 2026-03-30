ТОП-3 кращих преміальних карток в Україні за версією FinAwards

Експерт валютного ринку Finance.ua Олексій Козирєв вручив нагороду керівниці управління продажів і операційної діяльності преміальних клієнтів Анні Воробйовій
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Переможців визначили і в категорії «Найкраща преміальна карта». За пальму першості у цій категорії боролися 14 банків.

Хто опинився у лідерах

3 місце — Укрсиббанк із карткою Black Edition, що пропонує клієнтам такі умови:
  • вартість оформлення картки / відкриття рахунку: безкоштовно;
  • комісія за обслуговування картки: річна або щомісячна — на вибір клієнта;
  • вартість обслуговування картки: від 0 до 800 грн/міс. (щомісячний тариф); 649,50 грн/міс. за умови річного обслуговування (7 794 грн/рік).
Ключові преміальні сервіси, які надає картка:
  • LoungeKey, MC Travel Experiences, преміальний лаунж у Буковелі;
  • глобальний data-роумінг;
  • страхування (онлайн/офлайн);
  • оренда сейфів;
  • виділена лінія контакт-центру;
  • пріоритетне касове обслуговування;
  • персональний менеджер;
  • картки для дітей з travel-сервісами, школа юного банкіра.
Картка надає такі особливі можливості:
  • безкоштовне зніяття готівки за кордоном;
  • 1,5% на накопичувальний рахунок;
  • програма лояльності «Екстрабільше»;
  • миттєві перекази;
  • преміальні відділення з окремими зонами та сервісом для нерезидентів.
2 місце — monobank | Universal Bank із карткою Iron та такими умовами:
  • вартість оформлення картки / відкриття рахунку: 2 тис. грн;
  • комісія за обслуговування картки: річна зі щомісячною оплатою;
  • вартість обслуговування картки: 750 грн/міс. (9 тис. грн на рік).
Картка надає доступ до таких преміальних сервісів:
  • безлімітні бізнес-зали LoungeKey (820+ лаунжів у 450 містах);
  • Fast Track у 100+ аеропортах;
  • HighPass International, Business & Family Lounge на вокзалі Києва;
  • консьєрж 24/7;
  • страхування подорожей;
  • поїздки Bolt зі знижкою до 50%;
  • привілеї Mastercard World Elite та Visa Infinite;
  • знижки на Booking.com, Rixos, Avis, Hertz.
Особливість картки — унікальна кешбек-модель «Милі». Вона передбачає надання користувачу 15 миль за кожні 1 тис. грн витрат (1 миля = 1 грн на авіа- та залізничні квитки). Також серед особливостей — матеріал самої картки, адже фізична її версія виконана з металу (22 г сталі з NFC).
1 місце — ПУМБ із продуктом «Black Platinum». Що треба про неї знати:
  • вартість оформлення картки / відкриття рахунку — безкоштовно;
  • комісія за обслуговування картки: річна або щомісячна — на вибір клієнта;
  • вартість обслуговування картки: 750 грн/міс. або 0 грн за умови витрат від 30 тис. грн/міс.; альтернатива — 8 250 грн/рік.
Ключові преміальні сервіси:
  • бізнес-лаунжі в аеропортах світу (Visa/Mastercard) для власника та довірених осіб;
  • Fast Track, Business & Family Lounge на Центральних вокзалах Києва та Харкова;
  • консьєрж-сервіс 24/7;
  • преміальне туристичне страхування від Visa;
  • пріоритетне обслуговування у відділеннях і касах;
  • страховий поліс від шахрайських дій за карткою.
Це преміальний пакет із прозорою моделлю безкоштовного обслуговування — за умови щомісячних витрат від 30 тис. грн. Дає повний набір travel-сервісів і лаунжів без вимог до великих залишків.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
