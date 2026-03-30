ТОП-3 кращих преміальних карток в Україні за версією FinAwards
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Переможців визначили і в категорії «Найкраща преміальна карта». За пальму першості у цій категорії боролися 14 банків.
Хто опинився у лідерах
3 місце — Укрсиббанк із карткою Black Edition, що пропонує клієнтам такі умови:
- вартість оформлення картки / відкриття рахунку: безкоштовно;
- комісія за обслуговування картки: річна або щомісячна — на вибір клієнта;
- вартість обслуговування картки: від 0 до 800 грн/міс. (щомісячний тариф); 649,50 грн/міс. за умови річного обслуговування (7 794 грн/рік).
Ключові преміальні сервіси, які надає картка:
- LoungeKey, MC Travel Experiences, преміальний лаунж у Буковелі;
- глобальний data-роумінг;
- страхування (онлайн/офлайн);
- оренда сейфів;
- виділена лінія контакт-центру;
- пріоритетне касове обслуговування;
- персональний менеджер;
- картки для дітей з travel-сервісами, школа юного банкіра.
Картка надає такі особливі можливості:
- безкоштовне зніяття готівки за кордоном;
- 1,5% на накопичувальний рахунок;
- програма лояльності «Екстрабільше»;
- миттєві перекази;
- преміальні відділення з окремими зонами та сервісом для нерезидентів.
2 місце — monobank | Universal Bank із карткою Iron та такими умовами:
- вартість оформлення картки / відкриття рахунку: 2 тис. грн;
- комісія за обслуговування картки: річна зі щомісячною оплатою;
- вартість обслуговування картки: 750 грн/міс. (9 тис. грн на рік).
Картка надає доступ до таких преміальних сервісів:
- безлімітні бізнес-зали LoungeKey (820+ лаунжів у 450 містах);
- Fast Track у 100+ аеропортах;
- HighPass International, Business & Family Lounge на вокзалі Києва;
- консьєрж 24/7;
- страхування подорожей;
- поїздки Bolt зі знижкою до 50%;
- привілеї Mastercard World Elite та Visa Infinite;
- знижки на Booking.com, Rixos, Avis, Hertz.
Особливість картки — унікальна кешбек-модель «Милі». Вона передбачає надання користувачу 15 миль за кожні 1 тис. грн витрат (1 миля = 1 грн на авіа- та залізничні квитки). Також серед особливостей — матеріал самої картки, адже фізична її версія виконана з металу (22 г сталі з NFC).
1 місце — ПУМБ із продуктом «Black Platinum». Що треба про неї знати:
- вартість оформлення картки / відкриття рахунку — безкоштовно;
- комісія за обслуговування картки: річна або щомісячна — на вибір клієнта;
- вартість обслуговування картки: 750 грн/міс. або 0 грн за умови витрат від 30 тис. грн/міс.; альтернатива — 8 250 грн/рік.
Ключові преміальні сервіси:
- бізнес-лаунжі в аеропортах світу (Visa/Mastercard) для власника та довірених осіб;
- Fast Track, Business & Family Lounge на Центральних вокзалах Києва та Харкова;
- консьєрж-сервіс 24/7;
- преміальне туристичне страхування від Visa;
- пріоритетне обслуговування у відділеннях і касах;
- страховий поліс від шахрайських дій за карткою.
Це преміальний пакет із прозорою моделлю безкоштовного обслуговування — за умови щомісячних витрат від 30 тис. грн. Дає повний набір travel-сервісів і лаунжів без вимог до великих залишків.
