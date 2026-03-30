ТОП-3 кращих преміальних карток в Україні за версією FinAwards

Експерт валютного ринку Finance.ua Олексій Козирєв вручив нагороду керівниці управління продажів і операційної діяльності преміальних клієнтів Анні Воробйовій

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Переможців визначили і в категорії «Найкраща преміальна карта». За пальму першості у цій категорії боролися 14 банків.

Хто опинився у лідерах

3 місце — Укрсиббанк із карткою умови: із карткою Black Edition , що пропонує клієнтам такі

вартість оформлення картки / відкриття рахунку: безкоштовно;

комісія за обслуговування картки: річна або щомісячна — на вибір клієнта;

вартість обслуговування картки: від 0 до 800 грн/міс. (щомісячний тариф); 649,50 грн/міс. за умови річного обслуговування (7 794 грн/рік).

Ключові преміальні сервіси, які надає картка:

LoungeKey, MC Travel Experiences, преміальний лаунж у Буковелі;

глобальний data-роумінг;

страхування (онлайн/офлайн);

оренда сейфів;

виділена лінія контакт-центру;

пріоритетне касове обслуговування;

персональний менеджер;

картки для дітей з travel-сервісами, школа юного банкіра.

Картка надає такі особливі можливості:

безкоштовне зніяття готівки за кордоном;

1,5% на накопичувальний рахунок;

програма лояльності «Екстрабільше»;

миттєві перекази;

преміальні відділення з окремими зонами та сервісом для нерезидентів.

2 місце — monobank | Universal Bank із карткою умовами: із карткою Iron та такими

вартість оформлення картки / відкриття рахунку: 2 тис. грн;

комісія за обслуговування картки: річна зі щомісячною оплатою;

вартість обслуговування картки: 750 грн/міс. (9 тис. грн на рік).

Картка надає доступ до таких преміальних сервісів:

безлімітні бізнес-зали LoungeKey (820+ лаунжів у 450 містах);

Fast Track у 100+ аеропортах;

HighPass International, Business & Family Lounge на вокзалі Києва;

консьєрж 24/7;

страхування подорожей;

поїздки Bolt зі знижкою до 50%;

привілеї Mastercard World Elite та Visa Infinite;

знижки на Booking.com, Rixos, Avis, Hertz.

Особливість картки — унікальна кешбек-модель «Милі». Вона передбачає надання користувачу 15 миль за кожні 1 тис. грн витрат (1 миля = 1 грн на авіа- та залізничні квитки). Також серед особливостей — матеріал самої картки, адже фізична її версія виконана з металу (22 г сталі з NFC).

1 місце — ПУМБ із продуктом Що треба про неї знати: із продуктом «Black Platinum».

вартість оформлення картки / відкриття рахунку — безкоштовно;

комісія за обслуговування картки: річна або щомісячна — на вибір клієнта;

вартість обслуговування картки: 750 грн/міс. або 0 грн за умови витрат від 30 тис. грн/міс.; альтернатива — 8 250 грн/рік.

Ключові преміальні сервіси:

бізнес-лаунжі в аеропортах світу (Visa/Mastercard) для власника та довірених осіб;

Fast Track, Business & Family Lounge на Центральних вокзалах Києва та Харкова;

консьєрж-сервіс 24/7;

преміальне туристичне страхування від Visa;

пріоритетне обслуговування у відділеннях і касах;

страховий поліс від шахрайських дій за карткою.

Це преміальний пакет із прозорою моделлю безкоштовного обслуговування — за умови щомісячних витрат від 30 тис. грн. Дає повний набір travel-сервісів і лаунжів без вимог до великих залишків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.