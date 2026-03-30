Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Офіційний курс гривні до долара США протягом 23−27 березня демонстрував помітні коливання із короткочасним різким послабленням гривні на початку періоду та подальшим поступовим зміцненням. Цього тижня збережеться відносно керована динаміка курсу без різких змін.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Минулого тижня курс Національного банку був таким:

23 березня — 43,8200 грн/$;

24 березня — 44,8288 грн/$;

25 березня — 43,9205 грн/$;

26 березня — 43,8722 грн/$;

27 березня — 43,8850 грн/$.

Протягом 23−27 березня на готівковому ринку спостерігалася відносно стабільна динаміка з незначними коливаннями:

у понеділок купівля-продаж трималися близько 43,62−44,21 грн/$;

у вівторок — приблизно 43,63−44,23 грн/$;

середа принесла 43,64−44,18 грн/$;

у четвер і п’ятницю відбулося легке зниження та стабілізація — 43,62−44,16 грн/$ і 43,57/44,12 грн/$ відповідно.

Загалом тиждень минув без різких змін, із помірним послабленням котирувань у другій половині періоду.

Курс на міжбанку

Протягом 23−27 березня на міжбанківському валютному ринку спостерігалися помірні коливання котирувань без різких цінових рухів:

тиждень розпочався з рівня 43,82 грн/$ і завершився підвищенням до 44,04 грн/$;

у вівторок ринок відкрився на позначці 43,97 грн/$, однак протягом дня курс поступово знижувався та завершив сесію на мінімумі дня — 43,74 грн/$;

у середу котирування стартували з рівня 43,80 грн/$, у ході торгів досягали 43,94 грн/$, а наприкінці дня закріпилися на 43,86 грн/$;

у четвер динаміка залишалася близькою до попередньої: ринок відкрився на 43,85 грн/$, протягом дня піднімався до 43,94 грн/$, після чого завершився на рівні 43,88 грн/$;

у п’ятницю котирування стартували з 43,86 грн/$, а підсумок тижня було зафіксовано на позначці 43,71 грн/$.

Загалом тиждень на міжбанку пройшов у режимі помірної волатильності, із чергуванням локальних підвищень і знижень та без формування вираженого тренду.

Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками 23−27 березня був значним, проте на 6% нижчим, ніж тижнем раніше: $1269,10 млн проти $1344,35 млн 16−20 березня.

Прогноз на тиждень

В НБУ повідомляють, що пропозиція готівкової валюти в операціях з підкріплення кас банків перевищує попит, тобто дефіциту валюти на ринку не спостерігається.

З боку внутрішніх факторів на курс і надалі впливатимуть монетарна політика НБУ, стан міжнародних резервів, обсяги зовнішнього фінансування, а також енергетичний фактор. НБУ вказує, що підвищені інфляційні очікування та наслідки пошкодження енергетичної інфраструктури посилюють тиск на економіку, а зростання імпорту енергообладнання й палива підвищує попит на іноземну валюту. Водночас надходження від міжнародних партнерів і валютних інструментів підтримують запас міцності фінансової системи.

Із зовнішнього боку гривня й надалі залишатиметься чутливою до загального настрою на світовому валютному ринку, а також до геополітичної та енергетичної кон’юнктури. Високі ціни на нафту через напруженість на Близькому Сході підтримує попит на долар і посилює коливання на глобальних ринках. Для валют країн, які мають підвищену потребу у зовнішньому фінансуванні, це традиційно створює додатковий тиск, зокрема й для гривні.

Окремо ринок може відреагувати на підсумки дискусії Комітету з монетарної політики НБУ щодо подальших кроків регулятора, рівня інфляційних ризиків, стану валютного ринку, обсягів зовнішнього фінансування та можливих змін у монетарній політиці.

