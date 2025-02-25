День фінансів: рішення ВР щодо знижки на автоцивілку, благодійних внесків та виборів, зміни в податковій звітності — Finance.ua
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День фінансів: рішення ВР щодо знижки на автоцивілку, благодійних внесків та виборів, зміни в податковій звітності

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У вівторок, 25 лютого, Верховна Рада ухвалила такі рішення:
📑Законопроєкт про знижки на автоцивілку. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 12 295-д, який передбачає знижку в 50% на «автоцивілку» для осіб з інвалідністю внаслідок війни та компенсацію страхових витрат для учасників бойових дій.
📑Збільшила ліміт благодійних внесків для підприємств. Верховна Рада ухвалила закон про подвоєння ліміту благодійних внесків для підприємств з 4% до 8% від прибутку. Нові правила діятимуть з 2025 року до завершення воєнного стану за умови попередніх благодійних внесків.
📑Проголосувала за постанову про проведення виборів. Верховна Рада проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні, у якій йдеться про те, що повноваження президента Володимира Зеленського мають тривати до завершення воєнного стану.
📑Скасування адмінзбору при оформленні паспорта звільненим із полону. Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону щодо звільнення осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України.
Скільки коштуватиме відновлення України. Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що за останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Про це він заявив на спільному засіданні уряду України і Європейської комісії в Києві.
Україна може приєднатися до роумінгової зони ЄС. Європейська комісія наступного місяця оприлюднить оцінку щодо приєднання України до роумінгової зони ЄС і сподівається на надання їй доступу країнами-членами до кінця весни.
Зміни в податковій звітності. Міністерство фінансів України змінило форми податкових декларацій для платників єдиного податку. Про це нагадує Державна податкова служба України.
86% компаній продовжили роботу в повному обсязі. 2024 рік показав, що український бізнес продовжив своє відновлення. Переважна більшість компаній (86%) продовжили роботу у повному обсязі. Це на 6% більше, ніж було у 2023 р. А 12% українських компаній працюють частково, але планують поновити роботу.
До речі, сьогодні Finance.ua розбирався, які прибуткові професії в деяких країнах ЄС, де шукати роботу. Про це йдеться в статті:

Найприбутковіші професії в Німеччині, Польщі та Чехії у 2025 році

Кого можуть вислати з Німеччини в 2025 році. Для українців, які перебувають у Німеччині, важливо знати правила міграції, щоб уникнути потенційних проблем, таких як депортація. Основним документом, що дає право перебувати у Німеччині, є дозвіл на проживання Aufenthaltserlaubnis.
Ціни на однокімнатні квартири у Львові. На вторинці Львова найдешевші квартири варто шукати в Галицькому та Залізничному районах. Там можна купити 1- кімнатну квартиру за ціною 62−63 тис. доларів.
росія окупувала 18 ГВт української генерації. росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Ryanair має намір перевезти 2 млн осіб після відкриття повітряного простору. Ryanair планує перевезти 2 млн пасажирів протягом перших шести тижнів після відкриття неба в Україні. Компанія має намір відкрити бази в Києві та Львові, збільшивши пасажиропотік до 5 млн протягом року-двох.
За кордоном:
  • У Єврокомісії прокоментували інформацію про нібито запропоновану Україні угоду щодо критичних мінералів.
  • Також ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф і військову допомогу для України.
  • Польща надасть більше терміналів Starlink для підтримки України.
  • США оголосили нові санкції проти «тіньового флоту» Ірану. Також США хочуть укласти кілька економічних угод із росією. Зокрема, йдеться про використання російських рідкісноземельних ресурсів.
За матеріалами:
Finance.ua
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