День фінансів: рішення ВР щодо знижки на автоцивілку, благодійних внесків та виборів, зміни в податковій звітності — Finance.ua

День фінансів: рішення ВР щодо знижки на автоцивілку, благодійних внесків та виборів, зміни в податковій звітності Сьогодні 17:30

У вівторок, 25 лютого, Верховна Рада ухвалила такі рішення:

Законопроєкт про знижки на автоцивілку. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 12 295-д, який передбачає Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 12 295-д, який передбачає знижку в 50% на «автоцивілку» для осіб з інвалідністю внаслідок війни та компенсацію страхових витрат для учасників бойових дій.

Збільшила ліміт благодійних внесків для підприємств. Верховна Рада ухвалила закон про подвоєння ліміту благодійних внесків для підприємств з 4% Верховна Рада ухвалила закон про подвоєння ліміту благодійних внесків для підприємств з 4% до 8% від прибутку. Нові правила діятимуть з 2025 року до завершення воєнного стану за умови попередніх благодійних внесків.

Проголосувала за постанову про проведення виборів. Верховна Рада проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні, у якій Верховна Рада проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні, у якій йдеться про те, що повноваження президента Володимира Зеленського мають тривати до завершення воєнного стану.

Скасування адмінзбору при оформленні паспорта звільненим із полону. Верховна Рада Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону щодо звільнення осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України.

Скільки коштуватиме відновлення України. Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що за останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Про це він Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що за останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Про це він заявив на спільному засіданні уряду України і Європейської комісії в Києві.

Україна може приєднатися до роумінгової зони ЄС. Європейська комісія наступного місяця Європейська комісія наступного місяця оприлюднить оцінку щодо приєднання України до роумінгової зони ЄС і сподівається на надання їй доступу країнами-членами до кінця весни.

Зміни в податковій звітності. Міністерство фінансів України змінило форми податкових декларацій для платників єдиного податку. Про це Міністерство фінансів України змінило форми податкових декларацій для платників єдиного податку. Про це нагадує Державна податкова служба України.

86% компаній продовжили роботу в повному обсязі. 2024 рік показав, що український бізнес 2024 рік показав, що український бізнес продовжив своє відновлення. Переважна більшість компаній (86%) продовжили роботу у повному обсязі. Це на 6% більше, ніж було у 2023 р. А 12% українських компаній працюють частково, але планують поновити роботу.

Також 75% роботодавців планують збільшувати зарплати.

До речі, сьогодні Finance.ua розбирався, які прибуткові професії в деяких країнах ЄС, де шукати роботу. Про це йдеться в статті:

Кого можуть вислати з Німеччини в 2025 році. Для українців, які перебувають у Німеччині, важливо знати правила міграції, щоб уникнути потенційних проблем, таких як депортація. Основним Для українців, які перебувають у Німеччині, важливо знати правила міграції, щоб уникнути потенційних проблем, таких як депортація. Основним документом , що дає право перебувати у Німеччині, є дозвіл на проживання Aufenthaltserlaubnis.

Ціни на однокімнатні квартири у Львові. На вторинці Львова найдешевші На вторинці Львова найдешевші квартири варто шукати в Галицькому та Залізничному районах. Там можна купити 1- кімнатну квартиру за ціною 62−63 тис. доларів.

росія окупувала 18 ГВт української генерації. росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни. Про це росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Ryanair має намір перевезти 2 млн осіб після відкриття повітряного простору. Ryanair планує Ryanair планує перевезти 2 млн пасажирів протягом перших шести тижнів після відкриття неба в Україні. Компанія має намір відкрити бази в Києві та Львові, збільшивши пасажиропотік до 5 млн протягом року-двох.

За кордоном:

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Також ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф і військову допомогу для України.

Польща надасть більше терміналів Starlink для підтримки України.

Швеція виділить €100 млн на ППО для України.

США оголосили нові санкції проти «тіньового флоту» Ірану. Також США хочуть укласти кілька економічних угод із росією. Зокрема, йдеться про використання російських рідкісноземельних ресурсів.

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