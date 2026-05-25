День фінансів: вклади українців, зміни в правилах бронювання, ціни на квартири Сьогодні 17:45

Понеділок, 25 травня. У якій валюті українці тримають заощадження в банках та як купити квартиру зі знижкою.

Старі документи про доходи

Більшість українських та європейських банків приймають документи про доходи, якщо їм не більше трьох років. Іноді банки можуть погодитися й на документи п’ятирічної давності, але це радше виняток. Юристи кажуть , що це негласний, але реальний стандарт, якого дотримується більшість фінансових установ при оцінці фінансового стану клієнта — чи то під час фінансового моніторингу, чи то при розгляді заявки на кредит, чи то при поясненні походження коштів на рахунку.

Вклади українців

Станом на 1 травня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України становила 1 687,3 млрд грн. Це на 40,1 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Вклади у гривні складають 1103,8 млрд грн, а в іноземній валюті — 583,5 млрд грн.

Вартість однокімнатних квартир

Як свідчать дані OLX Нерухомість, найбільше зростання медіанних цін на однокімнатні квартири з початку року спостерігалося в Тернопільській області — на 10% у доларах, до $51,5 тис. Також помітне зростання цін спостерігалося в інших регіонах:

Закарпатська область на 7%, до 71,3 тис. доларів;

Харківська та Сумська області на 6%, до 25,1 тис. і 20,8 тис. доларів відповідно;

Вінницька та Хмельницька області на 5%, до 52,1 тис. і 40,1 тис. доларів відповідно.

🏠 Finance.ua проаналізував, як змінювався ринок нерухомості Києва останніми роками та які сегменти подорожчали найбільше. Ми також досліджували, як можна купити квартиру зі знижкою.

Суд на $3 млрд

ПриватБанк у Лондонському суді виграв апеляцію проти його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які оскаржували рішення суду, винесене проти них у липні 2025 року. Таким чином Апеляційний суд підтримав позицію Високого Суду Англії та Уельсу.

Перший транш від ЄС

У Міністерстві фінансів кажуть , що перший транш фінансування Європейського Союзу у рамках програми Ukraine Support Loan, загальний розмір якої складає 90 млрд євро, має надійти у червні цього року за результатами виконаних Україною зобов’язань. Розмір першого траншу становить близько 9 млрд євро.

Чи відберуть мігранти роботу?

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, академікиня, докторка економічних наук Елла Лібанова заявила , що Україні через нестачу робочої сили доведеться залучати трудових мігрантів. Водночас зазвичай мігранти не конкурують із місцевою робочою силою, а заповнюють ніші, які є вакантними.

Українські підприємці у Польщі

Громадяни України, які ведуть у Польщі індивідуальну підприємницьку діяльність, дедалі частіше стикаються із жорстким кадровим бар’єром. Відтепер статус «польського суб’єкта, що доручає роботу» піддається детальному аналізу з боку адміністративних органів. За посиланням розповідаємо, у чому причина нової практики та які винятки все ж дозволяють бізнесу працювати без порушень.

Крім того, в Польщі почастішали випадки , коли українцям нараховують податкову заборгованість через роботу на українські компанії під час проживання за кордоном. Після перевищення певного терміну перебування в країні польські податкові органи можуть вимагати сплати податків навіть у разі, якщо доходи вже оподатковувалися в Україні.

До речі, з 19 травня у Польщі набули чинності нові правила щодо знайдених речей і готівки. Якщо хтось присвоїть собі велику суму, до нього буде застосовано значні штрафи.

Зміни в правилах бронювання

Раніше Кабінет міністрів підготував зміни в правилах бронювання військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств. Зміни складаються з трьох основних компонентів: підвищення вимог до заробітної плати, нові правила обліку сумісників, перегляд критеріїв критичності.

Як пояснив міністр економіки Олексій Соболев, Міністерство економіки не очікує кардинальних змін критеріїв критичності підприємств. Востаннє перегляд параметрів критичності відбувався на початку 2025 року. Він уточнив, що основні зміни до критеріїв бронювання вже обговорили.

єЯсла

В Україні пропонують розширити доступ до державної допомоги з догляду за дитиною «єЯсла». Право на допомогу пропонується надати матері або іншому законному представнику дитини, який фактично здійснює догляд і при цьому є підприємцем або самозайнятим. Чинна редакція закону передбачає виплату допомоги лише для найманих працівників.

