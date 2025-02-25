Рада пропонує скасувати адмінзбір при оформленні паспорта звільненим із полону — Finance.ua
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Рада пропонує скасувати адмінзбір при оформленні паспорта звільненим із полону

Особисті фінанси
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Рада пропонує скасувати адмінзбір при оформленні паспорта звільненим із полону
Рада пропонує скасувати адмінзбір при оформленні паспорта звільненим із полону
Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону щодо звільнення осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України.
Про це повідомив народний депутата із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.
Він уточнив, що законодавча ініціатива № 12 333 була підтримана 259 голосами депутатів.
Документ спрямовано на захист прав осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України та повернулися на підконтрольну Україні територію, шляхом звільнення їх від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України.
Зокрема, пропонується внести зміни до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
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Змінами пропонується, щоб вищезгадані особи при оформленні паспорта громадянина України не сплачували адміністративний збір.
Відповідна можливість передбачена для тих осіб, які протягом одного року з дня звільнення подали заяву на оформлення паспорта громадянина України та за наявності інформації про перебування такої особи в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України із зазначенням дати звільнення.
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Зазначеній категорії осіб паспорт громадянина України пропонується видавати не пізніше ніж через три робочі дні з дня оформлення заяви-анкети на його отримання, поданої протягом одного року з дня звільнення.
Очікується, що ухвалення та реалізація законопроєкту створить умови для належного захисту прав осіб, які перебували в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.
За матеріалами:
Укрінформ
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