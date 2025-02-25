Рада ухвалила законопроєкт про знижки на автоцивілку та компенсації для учасників бойових дій і осіб з інвалідністю — Finance.ua

Рада ухвалила законопроєкт про знижки на автоцивілку та компенсації для учасників бойових дій і осіб з інвалідністю Сьогодні 15:02 — Страхування

Рада ухвалила законопроєкт про знижки на автоцивілку та компенсації для учасників бойових дій і осіб з інвалідністю

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 12 295-д, який передбачає знижку в 50% на «автоцивілку» для осіб з інвалідністю внаслідок війни та компенсацію страхових витрат для учасників бойових дій.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«Парламент проголосував за доопрацьований законопроєкт № 12 295-д про внесення змін до Закону України „Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів“ щодо компенсації витрат для певних категорій осіб за основу», — йдеться в повідомленні.

Що пропонує документ:

встановити з 1 січня 2025 року, на період воєнного стану та один рік після його завершення, право учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на компенсацію витрат на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України4

встановити на постійній основі зменшення на 50% страхової премії для осіб з інвалідністю внаслідок війни за внутрішнім договором страхування щодо транспортного засобу, об’єм двигуна якого не перевищує 2500 см³ або потужність електродвигуна не більше 100 кВт, за умови, що транспортний засіб належить їм на праві власності та використовується без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів і вантажу, а також керується тільки страхувальником або особою, яка має право на знижку.

Законопроєкт розроблений для посилення соціального захисту учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Крім того, законопроєктом передбачено тимчасове звільнення цих осіб від обов’язку мати договір обов’язкового страхування до 30 червня 2025 року.

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