росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни

Енергетика
30
росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни
росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни
росія окупувала 18 ГВт української генерації за час повномасштабної війни.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Ворогом окупувано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією — Запорізькою АЕС», — написав він у Facebook.
Читайте також
Він підкреслив, що жодна енергосистема світу не мала таких викликів.
За словами Галущенка, за ці три роки росія завдала понад 30 масованих комплексних атак по обʼєктах української енергетичної інфраструктури, загальні збитки від яких складають мільярди доларів.
Читайте також
«Кожна масована атака енергетики — це сто-двісті, а зараз і триста різних засобів уражень, які одночасно летять по електрогенерації, підстанціях, лініях електропередачі, газовій інфраструктурі», — додав він.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.