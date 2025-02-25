ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф і військову допомогу для України — Каллас Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф і військову допомогу для України — Каллас

Європейський союз продовжує підтримувати Україну і посилювати тиск на росію. У Брюсселі вже готують 17 пакет антиросійських санкцій, а також планують нову ініціативу щодо військової допомоги Україні.

Про це сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

За її словами, у цій війні не постає питання, хто є агресором, а хто жертвою.

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«росія почала бомбити Україну 24 лютого 2022 року і продовжує це робити. Ніхто в Європі не хоче припинення війни більше, ніж українці. Вони хочуть миру на своїй території. І це дуже зрозуміло. І саме тому ми маємо бути дійсно сильними проти агресора і досягти миру силою. ЄС стоїть за спиною України. Ми пообіцяли це зробити, і ми це робимо», — сказала Каллас.

Голова дипломатії ЄС, наголосила, що Євросоюз запровадив 16-ий пакет санкцій проти рф.

«І ми продовжуємо працювати над 17-м пакетом. Ми також обговорили і міністри широко підтримали нову ініціативу щодо військової допомоги Україні, і, звичайно, деталі і, особливо, цифри будуть вирішені і обговорені на позачерговому європейському саміті 6 березня. Ми повинні поставити Україну в сильну позицію, щоб вона могла сказати „ні“ поганій угоді», — сказала вона.

Відповідаючи на питання, чи наступного тижня під час позачергового саміту ЄС будуть прийняті конкретні рішення щодо довгострокової безпеки для України, Каллас зазначила, що налаштована оптимістично.

«У нас не було конкретних цифр в ініціативі, щоб лідери могли їх виконати або заповнити. Сьогодні була широка підтримка принципів, які ми повинні втілювати в життя. Дехто сказав, що нам потрібно обговорити це в деталях і витратити на це час. Проблема в тому, що в нас немає часу. І саме тому я дуже наполягала на тому, щоб 6 березня ми змогли прийняти рішення, тому що важливо послати сигнал про те, що ми здатні це зробити. Тому я позитивно налаштована, я б сказала, оптимістично, щодо цього», — сказала дипломатка.

Каллас зазначила, що 26−27 лютого матиме зустрічі з представниками адміністрації США і з держсекретарем США Марко Рубіо, під час яких обговорюватиме те, що відбувається зараз, війну в Україні, «те, що насправді стоїть на кону, і те, якою є європейська позиція з різних питань».

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«Я дуже чітко дала зрозуміти, що жодна угода без нас, без України чи без Європи, не буде працювати на практиці, США також повинні працювати з нами. Погана угода для України, це погана угода для Європи, але це також погана угода і для Америки. Йдеться не лише про Україну, але й про ширшу архітектуру європейської безпеки, а насправді про ширшу глобальну безпеку, яка стоїть на кону», — сказала вона.

Щодо гарантій безпеки, які ЄС може надати Україні, то, за словами голови дипломатії ЄС, кожна країна, особливо з тих, хто підписував угоди щодо безпекових гарантій, має відповісти, якою ця угода є на практиці.

«Найсильнішою гарантією безпеки і насправді найдешевшою гарантією є членство в НАТО. Тож ми домовилися, що врешті Україна має бути частиною НАТО. Якщо це не на першому етапі, то всі країни, які надали гарантії безпеки, повинні відповісти на питання про війська на місцях, про постачання зброї, боєприпасів, щоб насправді гарантувати безпеку. І ми також повинні вести ці переговори», — сказала Каллас.

Голова дипломатії ЄС розповіла, що мала дискусію з американським представником у Мюнхені щодо НАТО.

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