Про що 16-й санкційний пакет ЄС проти рф: у Президента роз’яснили ключові пункти — Finance.ua
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Про що 16-й санкційний пакет ЄС проти рф: у Президента роз’яснили ключові пункти

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Про що 16-й санкційний пакет ЄС проти рф: у Президента роз’яснили ключові пункти
Про що 16-й санкційний пакет ЄС проти рф: у Президента роз’яснили ключові пункти
Європейський Союз затвердив 16-й пакет санкцій, спрямований на посилення економічного тиску на росію. Зокрема, під обмеження потрапили 73 танкери, що допоможе боротися з тіньовим флотом, а також близько 10 російських банків.
Про це розповів Уповноважений Президента України із санкційної політики Владислав Власюк в етері телемарафону.
«Зосередилися на нафто-газовому секторі, під санкції потрапляють 73 танкери — це непогана кількість, допоможе зупинити тіньовий флот, якому стільки уваги останнім часом було спрямовано. Плюс продовжується санкціонування окремих пропагандистів, зокрема обмежується трансляція на європейському ринку 8 російських видань та телеканалів», — розповів Власюк.
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За його словами, санкції торкнулися й підприємств, пов’язаних із російським ВПК, зокрема з третіх країн, які допомагають державі-агресору.
Під нові обмеження також потрапили близько десяти російських банків, які будуть відключені від системи SWIFT.
«Одне з найважчих досягнень для цього пакету — санкційний „бан“ на експорт з росії до Європи алюмінію, з тією особливістю, що все ж таки буде запроваджуватись певна квота на певну кількість експорту. Декілька критеріїв додадуться для санкціонування, що спростить у подальшому внесення до санкційних списків. І окремим рішенням буде запровадження Європою 10% мита, тариф на російські добрива», — сказав Власюк.
Він також наголосив, що ухвалення 16-го санкційного пакету ЄС є важливим сигналом, особливо на тлі політичних подій у Вашингтоні. Він зазначив, що найближчим часом свої санкційні пакети представлять також Канада, Японія, Австралія, Велика Британія та Нова Зеландія.
За матеріалами:
УНН
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