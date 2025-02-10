Санкції можна ввести ще проти 300 танкерів рф, для цього є докази — ОП
Ще проти щонайменше 300 російських танкерів можна ввести санкції. Для цього є відповідні докази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка в ефірі телемарафону.
Він пояснив, що танкер може потрапити до санкційного списку, коли було отримано достатню кількість доказів його протиправної діяльності. Йдеться про перевезення російської нафти з порушенням — відсутність відповідної страховки, перевищення ціни для покупця у понад 60 доларів за барель тощо.
«В принципі не менше ніж на 300 танкерів є відповідні докази, тому теоретично санкціонувати велике число танкерів абсолютно можливо», — сказав Власюк.
Він висловив сподівання, що Європейський Союз у 16-му пакеті санкцій введе обмеження проти щонайменше 50 танкерів рф, а США продовжать відповідні заходи зі свого боку.
«Ми віримо, що Великобританія, Данія та деякі інші країни з того регіону будуть реалізовувати деякі інші заходи, зокрема пов’язані з обмеження проходження танкерів у зв’язку з невідповідною страховкою. Це зовсім інший несанкційний трек, але теж може вплинути на спроможність росії вивозити власну нафту», — додав Власюк.
Нагадаємо, що росія після введення ЄС та США санкцій проти енергетичного сектору створила так званий «тіньовий флот». Він складається здебільшого зі старих танкерів, які транспортують нафту в інші країни, обходячи санкції.
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