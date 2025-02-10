Санкції можна ввести ще проти 300 танкерів рф, для цього є докази — ОП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Санкції можна ввести ще проти 300 танкерів рф, для цього є докази — ОП

Фондовий ринок
20
Санкції можна ввести ще проти 300 танкерів рф, для цього є докази — ОП
Санкції можна ввести ще проти 300 танкерів рф, для цього є докази — ОП
Ще проти щонайменше 300 російських танкерів можна ввести санкції. Для цього є відповідні докази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка в ефірі телемарафону.
Він пояснив, що танкер може потрапити до санкційного списку, коли було отримано достатню кількість доказів його протиправної діяльності. Йдеться про перевезення російської нафти з порушенням — відсутність відповідної страховки, перевищення ціни для покупця у понад 60 доларів за барель тощо.
Читайте також
«В принципі не менше ніж на 300 танкерів є відповідні докази, тому теоретично санкціонувати велике число танкерів абсолютно можливо», — сказав Власюк.
Він висловив сподівання, що Європейський Союз у 16-му пакеті санкцій введе обмеження проти щонайменше 50 танкерів рф, а США продовжать відповідні заходи зі свого боку.
Читайте також
«Ми віримо, що Великобританія, Данія та деякі інші країни з того регіону будуть реалізовувати деякі інші заходи, зокрема пов’язані з обмеження проходження танкерів у зв’язку з невідповідною страховкою. Це зовсім інший несанкційний трек, але теж може вплинути на спроможність росії вивозити власну нафту», — додав Власюк.
Нагадаємо, що росія після введення ЄС та США санкцій проти енергетичного сектору створила так званий «тіньовий флот». Він складається здебільшого зі старих танкерів, які транспортують нафту в інші країни, обходячи санкції.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.