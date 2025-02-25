Кого можуть вислати з Німеччини в 2025: причини депортації — Finance.ua

Кого можуть вислати з Німеччини в 2025: причини депортації Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Кого можуть вислати з Німеччини в 2025: причини депортації

Для українців, які перебувають у Німеччині, важливо знати правила міграції, щоб уникнути потенційних проблем, таких як депортація.

Про те, в яких випадках можуть видворити з країни та як цього уникнути, пише ukrainianingermany.de

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Основним документом, що дає право перебувати у Німеччині, є дозвіл на проживання Aufenthaltserlaubnis.

Якщо дозвіл не буде надано або закінчиться термін його дії, необхідно вчасно залишити країну. В іншому разі є ризик примусового видворення.

Інші причини депортації:

нелегальний перетин кордону;

закінчення терміну візи або дозволу на проживання;

порушення митних правил;

використання підроблених документів;

внесення до реєстру AZR (національний список небажаних осіб);

засудження за злочини, що передбачають позбавлення волі терміном від одного року;

участь у терористичних організаціях;

сприяння незаконній міграції.

Також можуть бути видворені іноземці, перебування яких загрожує безпеці Німеччини або ЄС.

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Адміністративні помилки

Депортація можлива не лише через серйозні порушення, а й через формальні помилки.

Наприклад, якщо мігрант не надав компетентним органам Grenzübertrittsbescheinigung — довідку про своєчасний виїзд із країни. Її відсутність може стати причиною заборони на в’їзд до Німеччини. Дані порушників заносяться в реєстри AZR і SIS (Шенгенська інформаційна система), що ускладнює можливість повторного в’їзду до ЄС.

Українці, яким було відмовлено в тимчасовому притулку, можуть оскаржити рішення BAMF (Федеральна служба з питань міграції та біженців) в адміністративному суді. На час розгляду скарги людина має право залишатися в країні.

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Хто у групі ризику

У 2025 році Німеччина продовжує впорядковувати свою міграційну політику, і деякі групи мігрантів можуть опинитися під особливою увагою. Найбільше це стосується людей, які з різних причин опинилися без чинного дозволу на проживання.

У групі ризику — особи, які мають судимості, особливо за серйозні правопорушення. Законодавство в Німеччині суворо ставиться до таких випадків, але враховує обставини та ступінь загрози для суспільства.

Водночас ті, хто працює без офіційного дозволу, можуть зіткнутися не лише з можливими штрафами, а й із переглядом свого міграційного статусу.

Ще одна категорія — люди, які випадково або через брак інформації порушують правила перебування, наприклад, залишають Німеччину на тривалий час без належного узгодження.

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Окрему увагу приділяють отримувачам соціальної допомоги: якщо людина ненавмисно припустилася помилки в документах або не знала про певні правила, це може мати наслідки.

Нагадаємо, 2025 року у Німеччині через низку причин, таких як технологічний прогрес, старіння населення та перехід до екологічно чистих джерел енергії, формується потреба в спеціалістах певних галузей.

Фахівці у сфері IT. Сфера інформаційних технологій залишається на піку популярності. Найбільш потрібні — професіонали з розробки програмного забезпечення, кібербезпеки та аналізу даних Data Science. Компанії інвестують у цифровізацію та автоматизацію, створюючи нові робочі місця.

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Медичні працівники. Попит на медичних працівників в Німеччині постійно зростає через старіння населення. Найбільш потрібні лікарі — терапевти, хірурги, кардіологи, медсестри та доглядальники.

Інженери. Інженерні спеціальності традиційно займають провідні позиції. 2025 року зберігається високий попит на інженерів-механіків, фахівців з автоматизації виробництва та електротехніків.

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