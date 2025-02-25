Україна може приєднатися до роумінгової зони ЄС цієї весни — єврокомісар — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна може приєднатися до роумінгової зони ЄС цієї весни — єврокомісар

18
Україна може приєднатися до роумінгової зони ЄС цієї весни — єврокомісар
Україна може приєднатися до роумінгової зони ЄС цієї весни — єврокомісар
Європейська комісія наступного місяця оприлюднить оцінку щодо приєднання України до роумінгової зони ЄС і сподівається на надання їй доступу країнами-членами до кінця весни.
Про це заявила єврокомісар з питань досліджень та інновацій Єкатерина Захарієва на спільному засіданні уряду України і Єврокомісії в Києві, передає Укрінформ.
Єврокомісар зазначила, що включення України до єдиної роумінгової зони ЄС є одним із перших досягнень у межах Плану пріоритетних дій у співпраці з Україною.
«Комісія нині розглядає питання інтеграції України в законодавство ЄС щодо роумінгу. Наступного місяця ми оприлюднимо нашу оцінку, і якщо вона буде позитивна, ми запропонуємо державам-членам надати Україні доступ до зони роумінгу ЄС. Сподіваємося, що процес завершиться вже цієї весни», — сказала Захарієва.
Читайте також
Єврокомісар поінформувала, що після завершення цього процесу Україна матиме ті самі переваги, що й країни-члени ЄС на території Євросоюзу.
Вона також привітала роботу України щодо швидкого узгодження із європейськими законами про цифрові послуги та про цифрові ринки.
Нагадаємо, в червні 2024 році мобільні оператори — 22 європейські та 7 українських — продовжили безкоштовні дзвінки в роумінгу для українських біженців у країнах ЄС ще на 12 місяців.
Читайте також
У квітні 2022 року телекомунікаційні оператори з ЄС та України вперше підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.
У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив її пропозицію про приєднання України до правил ЄС щодо роумінгу.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.