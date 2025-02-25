Польща надасть більше терміналів Starlink для підтримки України — Finance.ua

Польща надасть більше терміналів Starlink для підтримки України Сьогодні 15:15 — Фінтех і Картки

Польща збільшує кількість терміналів Starlink для забезпечення стабільного зв’язку на фронті. Цей крок має важливе значення для зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомляє Puls Biznesu

Польща незабаром збільшить кількість терміналів Starlink, наданих Україні для забезпечення зв’язку в умовах війни.

Віце-прем'єр-міністр та міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський підкреслює, що ця послуга є критично важливою для зміцнення обороноздатності України.

На кінець 2024 року Польща передала Україні 24 400 терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. У листопаді 2024 року було замовлено нову партію терміналів, що поступово надходять в Україну.

Польща позичає термінали, такий підхід дозволяє уникнути податкових та юридичних ускладнень. Термінали забезпечують важливий зв’язок для української армії на фронті. Кількість змінюється залежно від потреб, і частина терміналів була знищена під час бойових дій.

«Польща постачає інтернет українському суспільству та армії. Завдяки Starlink Україна успішно утримує фронт», — зазначив Гавковський.

Польська підтримка має особливе значення: пристрої, надані Польщею, складають половину всіх працюючих терміналів Starlink в Україні.

Вартість обслуговування та закупівлі нових терміналів Польщею в 2024 році склала 120,66 млн злотих (понад 1,2 мільярдів гривень), а на 2025 рік запланована витрата 186,8 млн злотих (2 мільярди гривень).

Нагадаємо що, раніше ЗМІ повідомляли, що США нібито попередили Україну про можливе відключення Starlink у разі відмови від угоди щодо копалин. У Польщі вже відреагували на ці чутки, заявивши, що саме їхня країна уклала угоду, що ставить під сумнів можливе її скасування.

Крім того, за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, в Україні не припиняється робота супутникового інтернету Starlink, попри нібито погрози з боку США. Він також зазначив, що на фронті активно використовуються альтернативні технології.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.