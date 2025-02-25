Рада збільшила ліміт благодійних внесків для підприємств під час війни — Finance.ua
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Рада збільшила ліміт благодійних внесків для підприємств під час війни

Казна та Політика
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Рада збільшила ліміт благодійних внесків для підприємств під час війни
Рада збільшила ліміт благодійних внесків для підприємств під час війни
Верховна Рада ухвалила закон про подвоєння ліміту благодійних внесків для підприємств з 4% до 8% від прибутку. Нові правила діятимуть з 2025 року до завершення воєнного стану за умови попередніх благодійних внесків.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану.
Про це повідомляє УНН з посиланням на картку законопроєкту № 12 328- д та народного депутата Ярослава Железняка.
«№ 12 328-д — зміни у Податковий кодекс, якими подвоюємо ліміт благодійних внесків для підприємств (платників податку на прибуток) з 4% до 8% від прибутку — можна спрямовувати на благодійність без додаткового податкового навантаження (за умови, що з цієї суми більше ніж 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року було перераховано благодійним організаціям)», — повідомив Железняк.
Він вказав, що законопроєкт підтримали 266 народних депутатів.
Відповідно до проєкту закону, починаючи з 2025 року та до року, у якому буде завершено воєнний стан, пропонується подвоїти ліміт благодійних внесків для підприємств із 4% до 8% від прибутку.
Підприємства зможуть спрямовувати до 8% прибутку на благодійність без додаткового податкового навантаження, але за умови, що з цієї суми більш ніж 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року було перераховано благодійним організаціям.
За матеріалами:
УНН
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