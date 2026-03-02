День фінансів: коефіцієнти індексації пенсій і перші рахунки для «нових» дитячих виплат Сьогодні 17:45

Понеділок, 2 березня. Сьогодні розповімо, як ринки реагують на ескалацію на Близькому Сході, та як Пенсійний фонд розраховує коефіцієнти для індексації пенсій.

Ескалація на Близькому Сході

У «чорний понеділок» для ринків індекси Euro Stoxx 50 та Ibex 35 впали на 2%. Атаки США та Ізраїлю на Іран призвели до зростання цін на нафту на 6%, а фондові біржі країн Перської затоки закрилися, щоб запобігти панічним розпродажам. Ціна на золото як безпечну гавань зросла на 2,5%.

Ринок очікує тривалої волатильності через ризики перебоїв постачання через Ормузьку протоку. Аналітики великих фінансових установ очікують підвищеної нестабільності на нафтовому ринку та можливого подальшого зростання цін.

Авіасполучення по всьому світу сильно порушилося . Тисячі рейсів було скасовано, а десятки тисяч туристів залишилися заблокованими через атаки США та Ізраїлю на Іран.

Потік фізичного золота в і з центру торгівлі злитками у Дубаї буде суттєво обмежений найближчими днями, оскільки авіакомпанії скасовують рейси.

Індексація пенсій

Від 1 березня 2026 року в Україні стартувала індексація пенсій та страхових виплат. Коефіцієнт індексації складає 1,121. Показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії, за 2023−2025 роки становить 17 482,87 грн, за 2022−2024 роки — 15 057,09 грн. Про механізм розрахунку коефіцієнту індексації пенсій детально розповіли в Пенсійному фонді.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів поділився інфографікою з мінімальними розмірами пенсій.

Графіки відключень світла

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив , що споживачів електроенергії, які забезпечені розподіленою генерацією щонайменше на 80% в межах однієї лінії електропостачання, не включатимуть до графіків погодинних відключень. За його словами, таким чином держава заохочує встановлення нових об’єктів розподіленої генерації та залучення їхніх потужностей до загальної енергосистеми.

Як свідчать дані ЛУН, після місяців відключень електроенергії та проблем з опаленням ринок оренди житла в Києві залишається стабільним. Станом на кінець лютого 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 17 000 грн.

Контракти для військових

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив , що для українських військовослужбовців планують запровадити контракти з чітко визначеними строками служби та можливістю відстрочки після їх завершення. Ініціатива спрямована на поступовий перехід до контрактної армії. Підписувати відповідні контракти зможуть також вже мобілізовані громадяни.

Крім того, в Україні розробляють комплексний план для розв’язання проблем мобілізації та випадків СЗЧ. Одним із напрямів плану стане розширення участі іноземців у виконанні бойових завдань.

Безвідсоткова позика для ВПО

Кабмін запроваджує нову програму підтримки родин, які евакуювалися або змінили місце проживання через надзвичайні ситуації. Йдеться про одноразову безвідсоткову позику на облаштування житла для тих, хто зазнав матеріальних збитків. Розмір позики складає до 50 мінімальних заробітних плат (приблизно 430 тис. грн) на одну сім’ю.

До речі, жінки із малих міст і сіл мають можливість пройти безкоштовне навчання та отримати фінансову підтримку на старт власного бізнесу у галузі HoReCa. Програма розрахована на жінок від 18 років, які живуть в Україні та планують відкривати власний заклад — кав’ярню, пекарню, кафе або ресторан. Що відомо про програму — розповідаємо тут

Дефіцит працівників

Нацбанк зазначає , що ситуація з нестачею робітників є кращою, ніж рік тому. Очікується, що найближчими роками зарплати в реальному вимірі зростатимуть на 6−7%. Дефіцит працівників зберігатиметься як під час війни, так і на етапі відбудови країни.

Фахівці віком понад 50 років часто залишаються поза процесом найму через стереотипи та відсутність адаптованих моделей працевлаштування. Тому уряд розробив програму «Досвід має значення» для підтримки людей 50+ на ринку праці. Програма передбачає комплексну підготовку таких кандидатів до працевлаштування.

З іншого боку, європейський ринок праці залишається відносно сильним, з рекордними рівнями зайнятості, незважаючи на економічний спад та глобальну нестабільність.

Перші рахунки для «нових» дитячих виплат

Ощадбанк відкрив перші спеціальні рахунки для виплати допомоги по догляду за дитиною до одного року та в межах програми «єЯсла». Отримувачі зможуть почати користуватися виплатами вже найближчим часом. Спеціальні рахунки відкриваються виключно на підставі звернення до ПФУ, ЦНАПів або громад.

