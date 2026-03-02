0 800 307 555
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп

42
В Україні зберігається високий рівень невизначеності для бізнесу, а інвестори перебувають у стані постійного напруження не лише через ризики, повʼязані з війною, а й через непередбачуваність регуляторної політики та тиск з боку силових органів.
Про це у коментарі УНН розповіла член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.
«Ви знаєте, останнім часом потрапляють на очі такі заяви посадовців, чи навіть депутатів, що стає страшно, наскільки інвестори наразі відчувають небезпеку щодо їх інвестицій в Україні. Не тільки через безпекові фактори, а й через якийсь незрозумілий підхід щодо розпорядження приватним капіталом», — зазначила Ніна Южаніна.
Зокрема, за її словами, тиск на бізнес з боку силовиків досі нікуди не зник.
«Мені здається, цей тиск нікуди не пішов. Він як був, так і є», — зазначила нардеп.
За її словами, поряд із загрозою ракетних ударів інвестиційний клімат погіршують дискреційні норми законодавства та відсутність стабільних правил гри для приватного капіталу. Нардеп додала, що інвестори активно відстежують ситуацію в Україні, адже прямо чи опосередковано кожен з них може постраждати.
«Тобто інвестиції можуть розлетітися від ракетного удару в одну мить. Але поруч іще купа невирішених питань, дискреційних моментів в законодавстві в Україні. Тому наразі ситуація така. Ситуація дуже напружена», — наголосила Ніна Южаніна.
За матеріалами:
УНН
Payment systems