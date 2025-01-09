День финансов: законопроект о базовой военной подготовке, пакет военной помощи США, 8 дорожных карт «Рамштайн» — Finance.ua

День финансов: законопроект о базовой военной подготовке, пакет военной помощи США, 8 дорожных карт «Рамштайн» Сегодня 17:31

В четверг, 9 января, Finance.ua подробно рассмотрел, чем Revolut отличается от других банков, какие его услуги будут доступны для украинцев и почему это имеет большое значение для страны. Об этом говорится в новой статье:

Законопроект о базовой военной подготовке. Верховная Рада приняла законопроект № 12 076 Об изменениях в Закон «О воинской обязанности и службе» относительно особенностей взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки. Решение было принято на заседании 9 января. Все Верховная Рада приняла законопроект № 12 076 Об изменениях в Закон «О воинской обязанности и службе» относительно особенностей взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки. Решение было принято на заседании 9 января. Все детали здесь

50% «скидки» на штраф за необновление данных. Верховная Рада приняла за основу в первом чтении Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект № 12 093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

Также Украина готова предоставить мужчинам за границей работу в «оборонке» с бронированием.

Верховная Рада отменила Хозяйственный кодекс.

Единый государственный реестр возобновляет работу. В четверг, 9 января, В четверг, 9 января, возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны россии.

США объявили о пакете военной помощи. США выделяют пакет военной помощи Украине в объеме $500 млн. Пакет знаменует конец около США выделяют пакет военной помощи Украине в объеме $500 млн. Пакет знаменует конец около $65 млрд помощи в сфере безопасности, которую администрация Джо Байдена направила Украине после вторжения россии в феврале 2022 года.

На «Рамштайне» утвердили 8 дорожных карт. На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» утвердили 8 дорожных карт, которые На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» утвердили 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года.

В Белом доме сделали заявление о решении Украины прекратить транзит российского газа. Решение Украины о прекращении транспортировки российского газа по своей территории стало одним из самых больших и дорогих Решение Украины о прекращении транспортировки российского газа по своей территории стало одним из самых больших и дорогих поражений москвы. Такое заявление сделал советник Белого дома Джон Кирби на брифинге. По его словам, из-за этого решения россия может терять около 6,5 миллиарда долларов в год.

Трамп назвал новый срок окончания войны в Украине. Новоизбранный американский президент Дональд Трамп, инаугурация которого намечена на 20 января, надеется остановить войну в Украине за полгода. Об этом Трамп Новоизбранный американский президент Дональд Трамп, инаугурация которого намечена на 20 января, надеется остановить войну в Украине за полгода. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде.

У россии нет преимущества в Украине — глава Пентагона. Даже Даже несмотря на то, что россия имеет определенные успехи в Украине, кремль сталкивается с растущим числом проблем, которые усложнят любые усилия по закреплению российских завоеваний.

«Укрпочта» будет сотрудничать с Temu. Национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» начинает стратегическое партнерство с популярным среди украинцев китайским маркетплейсом Temu. Об этом Национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» начинает стратегическое партнерство с популярным среди украинцев китайским маркетплейсом Temu. Об этом сообщил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

Заграница

В каких странах ЕС самая большая безработица. В ноябре 2024 года сезонно скорректированный уровень безработицы в еврозоне составил 6,3%, стабильный по сравнению с октябрем 2024 года и снизился с 6,5% в ноябре 2023 года. Такие цифры В ноябре 2024 года сезонно скорректированный уровень безработицы в еврозоне составил 6,3%, стабильный по сравнению с октябрем 2024 года и снизился с 6,5% в ноябре 2023 года. Такие цифры обнародовал Евростат.

Правительство Армении взяло курс на вступление в Евросоюз. В Армении правительство одобрило законопроект о начале В Армении правительство одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Теперь этот законопроект направят в парламент.

Сийярто грозится блокировать вступление Украины в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто грозится блокировать вступление Глава МИД Венгрии Петер Сийярто грозится блокировать вступление Украины в Евросоюз из-за остановки транзита российского газа.

Германия и Италия увеличивают квоты на рабочие визы. Германия и Италия все чаще сталкиваются с нехваткой рабочей силы, поэтому объявили об Германия и Италия все чаще сталкиваются с нехваткой рабочей силы, поэтому объявили об увеличении количества рабочих виз, которые будут выданы иностранным работникам в 2025 году.

Когда в Польше нужно подать заявление на 800+. Государственная помощь в Польше Rodzina 800+ назначается на каждого ребенка до 18 лет Государственная помощь в Польше Rodzina 800+ назначается на каждого ребенка до 18 лет независимо от доходов семьи.

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Тенденции на рынке недвижимости Украины. Есть ли сегодня в Украине безопасное жилье, и почему украинцы, уехавшие за границу, продают свою недвижимость здесь. Об этом говорится в новом видео.

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