На что можно будет потратить кешбэк за горючее Сегодня 16:10

Украинцы будут получать кешбэк за горючее

Украинцы смогут получать кешбэк за покупку горючего на автозаправках. Часть израсходованных средств будут возвращать на специальную карту, после чего их можно будет использовать для оплаты украинских товаров и услуг.

Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Как будет работать кешбэк

По словам министра, размер возврата будет зависеть от вида горючего и составлять от 10% до 15%.

«Кешбэк является одной из самых эффективных мер, которые рассматривали, поскольку программа состоит из двух компонентов. Во-первых, мы будем возвращать 10−15% в зависимости от вида топлива на карты кешбэка. И дальше они будут использовать это на украинские товары», — пояснил Соболев.

По оценкам Министерства экономики, общий объем финансирования этой программы составит около 3 млрд грн. Средства будут перераспределяться в рамках бюджета министерства.

В то же время, статистика показывает, что большинство полученных средств украинцы тратят на базовые нужды.

«Данные за февраль свидетельствуют, что 75% этих средств уходит на оплату коммунальных», — отметил министр.

На что можно потратить кешбэк

Средства, полученные на карту «Национальный кешбэк», можно использовать для оплаты:

коммунальных и почтовых услуг;

благотворительных взносов и поддержки ВСУ;

продуктов питания;

лекарств, медицинских изделий и других медицинских товаров;

книг и другой печатной продукции украинского производства.

На сайте программы отмечается, что часть новых категорий уже доступна для использования кешбэка. В частности, речь идет о лекарствах, медицинских изделиях, книгах и другой печатной продукции.

Список продуктовых магазинов, где можно тратить эти средства, еще формируется и будет постепенно обновляться.

Размер компенсации составит: Ранее мы сообщали , что правительство планирует запустить кешбэк на горючее для украинцев.

15% кешбэка на дизельное топливо;

10% - на бензин;

5% - на автогаз.

Программа будет действовать до 1 мая на автозаправочных станциях, которые присоединятся к инициативе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.