День финансов: торговая война и ее последствия, правила предоставления отсрочек, налоговый долг мобилизованных ФЛП — Finance.ua

День финансов: торговая война и ее последствия, правила предоставления отсрочек, налоговый долг мобилизованных ФЛП Сегодня 17:31

В пятницу, 4 апреля, речь шла о том, как новые тарифы Трампа повлияют на курс доллара в Украине, а также о новых правилах предоставления отсрочек.

Правила предоставления отсрочек. Сегодня Кабмин одобрил проект Закона «О внесении изменений в статью 23 Закона Украины „О мобилизационной Сегодня Кабмин одобрил проект Закона «О внесении изменений в статью 23 Закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ относительно прав педагогических работников и соискателей образования». Далее этот проект закона должен быть внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

Налоговый долг мобилизованных ФЛП. На сегодняшний день более чем у 3 тыс. мобилизованных ФЛП имеется На сегодняшний день более чем у 3 тыс. мобилизованных ФЛП имеется налоговый долг почти 30 млн гривен. Они могут быть освобождены от налогов, если подадут заявление по месту налоговой регистрации в течение 10 дней после демобилизации.

Лимит на переводы с карты на карту. По данным Национального банка, за период действия лимита в 150 тысяч гривен в месяц По данным Национального банка, за период действия лимита в 150 тысяч гривен в месяц аномальный всплеск объема переводов между счетами физических лиц (P2P-переводы) был снижен, тогда как раньше через карты «дропов» якобы могло проходить до 200 миллиардов гривен в год.

Новые правила налога на недвижимость в 2025 году. Согласно новому Согласно новому законодательству , владельцы жилья теперь будут платить налог в зависимости от площади недвижимости и ее местонахождения.

Цены на вторичном авторынке. За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках для За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках для объявлений о продаже автотранспорта было размещено 2,6 млн предложений о продаже подержанных легковых машин.

Трамп объявил о введении «золотых карт» для переезда в США. США будут США будут продавать зажиточным иностранцам так называемые «золотые карты», которые позволяют жить и работать в США и открывают путь к получению американского гражданства.

Также стало известно, как новые тарифы Трампа окажут влияние на курс доллара в Украине.

Кстати, как пишет Bloomberg, торговая политика Трампа ударила по США сильнее всего.

Акции японских банков падают под ударом пошлин Трампа.

Канада вводит зеркальные пошлины на автомобили из США.

Китай также «ответил» США пошлинами на американские товары.

При этом Трамп хочет «феноменальное» предложение от других стран в обмен на тарифные уступки.

Миллиардеры потеряли более $200 миллиардов за день. Третьего апреля 500 самых богатых людей мира в совокупности Третьего апреля 500 самых богатых людей мира в совокупности потеряли $208 млрд из-за новых масштабных торговых пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом.

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Кстати, депозиты остаются любимым инструментом для сбережения средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%. О наилучших депозитах читайте в нашей новой статье:

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Чехия объявила о серьезных изменениях для беженцев.

Испания официально прекратила действие «золотых виз». Также страна представила многомиллиардный план защиты экономики от тарифов Трампа.

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