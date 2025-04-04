День финансов: торговая война и ее последствия, правила предоставления отсрочек, налоговый долг мобилизованных ФЛП — Finance.ua

День финансов: торговая война и ее последствия, правила предоставления отсрочек, налоговый долг мобилизованных ФЛП
В пятницу, 4 апреля, речь шла о том, как новые тарифы Трампа повлияют на курс доллара в Украине, а также о новых правилах предоставления отсрочек.
Правила предоставления отсрочек. Сегодня Кабмин одобрил проект Закона «О внесении изменений в статью 23 Закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ относительно прав педагогических работников и соискателей образования». Далее этот проект закона должен быть внесен на рассмотрение в Верховную Раду.
Налоговый долг мобилизованных ФЛП. На сегодняшний день более чем у 3 тыс. мобилизованных ФЛП имеется налоговый долг почти 30 млн гривен. Они могут быть освобождены от налогов, если подадут заявление по месту налоговой регистрации в течение 10 дней после демобилизации.
Лимит на переводы с карты на карту. По данным Национального банка, за период действия лимита в 150 тысяч гривен в месяц аномальный всплеск объема переводов между счетами физических лиц (P2P-переводы) был снижен, тогда как раньше через карты «дропов» якобы могло проходить до 200 миллиардов гривен в год.
Новые правила налога на недвижимость в 2025 году. Согласно новому законодательству, владельцы жилья теперь будут платить налог в зависимости от площади недвижимости и ее местонахождения.
Цены на вторичном авторынке. За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках для объявлений о продаже автотранспорта было размещено 2,6 млн предложений о продаже подержанных легковых машин.
Трамп объявил о введении «золотых карт» для переезда в США. США будут продавать зажиточным иностранцам так называемые «золотые карты», которые позволяют жить и работать в США и открывают путь к получению американского гражданства.
- Также стало известно, как новые тарифы Трампа окажут влияние на курс доллара в Украине.
- Кстати, как пишет Bloomberg, торговая политика Трампа ударила по США сильнее всего.
- Акции японских банков падают под ударом пошлин Трампа.
- Канада вводит зеркальные пошлины на автомобили из США.
- Китай также «ответил» США пошлинами на американские товары.
- При этом Трамп хочет «феноменальное» предложение от других стран в обмен на тарифные уступки.
Миллиардеры потеряли более $200 миллиардов за день. Третьего апреля 500 самых богатых людей мира в совокупности потеряли $208 млрд из-за новых масштабных торговых пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом.
Украинцы увеличили долги по микрокредитам. Более 8,3 млн кредитных договоров на общую сумму 51,69 млрд грн оформили украинцы в 2024 году. Хотя количество оформленных договоров почти не изменилось по сравнению с 2023 годом, объемы займов выросли аж на 27%.
Кстати, депозиты остаются любимым инструментом для сбережения средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%. О наилучших депозитах читайте в нашей новой статье:
🌱 Наиболее привлекательные депозиты апреля 2025 года
Цифровая Украина Digital State UA. Министерство цифровой трансформации презентовало Digital State UA — первую в Украине платформу, которая представляет цифровую экосистему Украины на глобальном уровне и демонстрирует, как украинские технологии, цифровые решения и инновации меняют страну.
SkyUp Airlines запускает три новых направления из Молдовы. Украинская авиакомпания SkyUp Airlines, которая в декабре 2024 года объявила о возвращении на отечественный рынок авиаперевозок, анонсировала рейсы в еще три популярных среди украинцев города Европы.
🌏 За рубежом:
- МВФ расширяет техническую поддержку экономических реформ в Украине.
- Грузия сократила безвиз для украинцев: сколько можно находиться там — читайте здесь.
- Чехия объявила о серьезных изменениях для беженцев.
- Испания официально прекратила действие «золотых виз». Также страна представила многомиллиардный план защиты экономики от тарифов Трампа.
Поделиться новостью