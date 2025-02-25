День финансов: решения ВР о скидке на автогражданку, благотворительных взносах и выборах, изменения в налоговой отчетности — Finance.ua

День финансов: решения ВР о скидке на автогражданку, благотворительных взносах и выборах, изменения в налоговой отчетности
Во вторник, 25 февраля, Верховная Рада приняла следующие решения:
📑 Законопроект о скидках на автогражданку. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 12 295-д, предусматривающий скидку в 50% на «автогражданку» для лиц с инвалидностью вследствие войны и компенсацию страховых расходов для участников боевых действий.
📑 Увеличила лимит благотворительных взносов для предприятий. Верховная Рада приняла закон о удвоении лимита благотворительных взносов для предприятий с 4% до 8% от прибыли. Новые правила будут действовать с 2025 года до завершения военного положения при условии предыдущих благотворительных взносов.
📑 Проголосовала за постановление о проведении выборов. Верховная Рада проголосовала за постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится, что полномочия президента Владимира Зеленского должны продолжаться до завершения военного положения.
📑 Отмена админсбора при оформлении паспорта освобожденным из плена. Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона об освобождении лиц, находившихся в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины, от уплаты административного сбора за оформление паспорта гражданина Украины.
Сколько обойдется восстановление Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что по последним оценкам восстановление Украины обойдется примерно в 500 млрд евро. Об этом он заявил сегодня на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии в Киеве.
Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС. Европейская комиссия в следующем месяце обнародует оценку присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС и надеется на предоставление ей доступа странами-членами до конца весны.
Изменения в налоговой отчетности. Министерство финансов Украины изменило формы налоговых деклараций для плательщиков единого налога. Об этом напоминает Государственная налоговая служба Украины.
86% компаний продолжили работу в полном объеме. 2024 год показал, что украинский бизнес продолжил свое восстановление. Подавляющее большинство компаний (86%) продолжили работу в полном объеме. Это на 6% больше, чем было в 2023 году. А 12% украинских компаний работают частично, но планируют возобновить работу.
- Также 75% работодателей планируют увеличивать зарплату.
Кстати, сегодня Finance.ua разбирался, какие прибыльные профессии в некоторых странах ЕС, где искать работу. Об этом говорится в статье:
Самые прибыльные профессии в Германии, Польше и Чехии в 2025 году
Кого могут выслать из Германии в 2025 году. Для украинцев, находящихся в Германии, важно знать правила миграции во избежание потенциальных проблем, таких как депортация. Основным документом, дающим право находиться в Германии, является вид на жительство Aufenthaltserlaubnis.
Цены на однокомнатные квартиры во Львове. На вторичке Львова самые дешевые квартиры следует искать в Галицком и Железнодорожном районах. Там можно купить 1-комнатную квартиру по цене 62−63 тыс. долларов.
россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации. россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации за время полномасштабной войны. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Ryanair намерена перевезти 2 млн человек после открытия воздушного пространства. Ryanair планирует перевезти 2 млн пассажиров в течение первых шести недель после открытия неба в Украине. Компания намерена открыть базы в Киеве и Львове, увеличив пассажиропоток до 5 млн в течение года-двух.
За рубежом:
- В Еврокомиссии прокомментировали информацию о якобы предложенном Украине соглашении о критических минералах.
- Также ЕС готовит 17-й пакет санкций против рф и военную помощь для Украины.
- Польша предоставит больше терминалов Starlink для поддержки Украины.
- Швеция выделит €100 млн на ПВО для Украины.
- США объявили новые санкции против «теневого флота» Ирана. Также США хотят заключить несколько экономических соглашений с россией. В частности, речь идет об использовании российских редкоземельных ресурсов.
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