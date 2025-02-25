День финансов: решения ВР о скидке на автогражданку, благотворительных взносах и выборах, изменения в налоговой отчетности — Finance.ua

День финансов: решения ВР о скидке на автогражданку, благотворительных взносах и выборах, изменения в налоговой отчетности Сегодня 17:30

Во вторник, 25 февраля, Верховная Рада приняла следующие решения:

Законопроект о скидках на автогражданку. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 12 295-д, предусматривающий Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 12 295-д, предусматривающий скидку в 50% на «автогражданку» для лиц с инвалидностью вследствие войны и компенсацию страховых расходов для участников боевых действий.

Увеличила лимит благотворительных взносов для предприятий. Верховная Рада приняла закон о удвоении лимита благотворительных взносов для предприятий с 4% Верховная Рада приняла закон о удвоении лимита благотворительных взносов для предприятий с 4% до 8% от прибыли. Новые правила будут действовать с 2025 года до завершения военного положения при условии предыдущих благотворительных взносов.

Проголосовала за постановление о проведении выборов. Верховная Рада проголосовала за постановление о поддержке демократии в Украине, в котором Верховная Рада проголосовала за постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится , что полномочия президента Владимира Зеленского должны продолжаться до завершения военного положения.

Отмена админсбора при оформлении паспорта освобожденным из плена. Верховная Рада Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона об освобождении лиц, находившихся в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины, от уплаты административного сбора за оформление паспорта гражданина Украины.

Сколько обойдется восстановление Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что по последним оценкам восстановление Украины обойдется примерно в 500 млрд евро. Об этом он Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что по последним оценкам восстановление Украины обойдется примерно в 500 млрд евро. Об этом он заявил сегодня на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии в Киеве.

Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС. Европейская комиссия в следующем месяце Европейская комиссия в следующем месяце обнародует оценку присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС и надеется на предоставление ей доступа странами-членами до конца весны.

Изменения в налоговой отчетности. Министерство финансов Украины изменило формы налоговых деклараций для плательщиков единого налога. Об этом Министерство финансов Украины изменило формы налоговых деклараций для плательщиков единого налога. Об этом напоминает Государственная налоговая служба Украины.

86% компаний продолжили работу в полном объеме. 2024 год показал, что украинский бизнес 2024 год показал, что украинский бизнес продолжил свое восстановление. Подавляющее большинство компаний (86%) продолжили работу в полном объеме. Это на 6% больше, чем было в 2023 году. А 12% украинских компаний работают частично, но планируют возобновить работу.

Также 75% работодателей планируют увеличивать зарплату.

Кстати, сегодня Finance.ua разбирался, какие прибыльные профессии в некоторых странах ЕС, где искать работу. Об этом говорится в статье:

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За рубежом:

В Еврокомиссии прокомментировали информацию о якобы предложенном Украине соглашении о критических минералах.

Также ЕС готовит 17-й пакет санкций против рф и военную помощь для Украины.

Польша предоставит больше терминалов Starlink для поддержки Украины.

Швеция выделит €100 млн на ПВО для Украины.

США объявили новые санкции против «теневого флота» Ирана. Также США хотят заключить несколько экономических соглашений с россией. В частности, речь идет об использовании российских редкоземельных ресурсов.

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