Изменения в налоговой отчетности для ФЛП на едином налоге: что нового — Finance.ua

Изменения в налоговой отчетности для ФЛП на едином налоге: что нового
Министерство финансов Украины изменило формы налоговых деклараций для плательщиков единого налога.
Об этом напоминает Государственная налоговая служба Украины.
Главное нововведение — добавлен раздел о военном сборе.
Кто впервые подает налоговую отчетность по новой форме:
- ФЛП 1−2 групп — за 2025 год;
- ФЛП 3 группы — за I квартал 2025 года;
- ФЛП — плательщики 4 группы — за 2025 год (с расчетом единого налога на 2026 год).
Основные изменения
- Отражение суммы военного сбора.
- Определение размера коэффициента и граничной суммы минимального налогового обязательства (МНО).
- Установление минимальной суммы МНО (кроме территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных):
- 700 грн/га — для земельных участков, в площади которых доля пашни составляет менее 50%;
- 1400 грн/га — для земельных участков, в площади которых доля пашни составляет более 50%.
- Применение коэффициента «К» со значением 0,057 при определении МНО за 2025 год и последующие годы, заканчивая годом, в котором будет прекращено военное положение.
Также напомним, что ФЛП 1, 2, 4 групп и плательщики 3 группы (кроме е-резидентов) уплачивают военный сбор с 1 января 2025 года до отмены военного положения.
Справка Finance.ua:
- Приказом Министерства финансов Украины от 31 января 2025 года № 57 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 19 июня 2015 года № 578» внесены изменения в формы налоговых деклараций плательщика единого налога (обнародовано на сайте Министерства финансов Украины mof.gov.ua в разделе «Главная/ Законодательство/ Постановления и Приказы/ Приказы Министерства финансов Украины в 2025 г.»)
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