Изменения в налоговой отчетности для ФЛП на едином налоге: что нового — Finance.ua

Изменения в налоговой отчетности для ФЛП на едином налоге: что нового Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Изменения в налоговой отчетности для ФЛП на едином налоге: что нового

Министерство финансов Украины изменило формы налоговых деклараций для плательщиков единого налога.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба Украины.

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Главное нововведение — добавлен раздел о военном сборе.

Кто впервые подает налоговую отчетность по новой форме:

ФЛП 1−2 групп — за 2025 год;

ФЛП 3 группы — за I квартал 2025 года;

ФЛП — плательщики 4 группы — за 2025 год (с расчетом единого налога на 2026 год).

Основные изменения

Отражение суммы военного сбора.

Определение размера коэффициента и граничной суммы минимального налогового обязательства (МНО).

Установление минимальной суммы МНО (кроме территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных):

700 грн/га — для земельных участков, в площади которых доля пашни составляет менее 50%;

1400 грн/га — для земельных участков, в площади которых доля пашни составляет более 50%.

Применение коэффициента «К» со значением 0,057 при определении МНО за 2025 год и последующие годы, заканчивая годом, в котором будет прекращено военное положение.

Также напомним, что ФЛП 1, 2, 4 групп и плательщики 3 группы (кроме е-резидентов) уплачивают военный сбор с 1 января 2025 года до отмены военного положения.

Справка Finance.ua:

Приказом Министерства финансов Украины от 31 января 2025 года № 57 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 19 июня 2015 года № 578» внесены изменения в формы налоговых деклараций плательщика единого налога (обнародовано на сайте Министерства финансов Украины mof.gov.ua в разделе «Главная/ Законодательство/ Постановления и Приказы/ Приказы Министерства финансов Украины в 2025 г.»)

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