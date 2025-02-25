Изменения в налоговой отчетности для ФЛП на едином налоге: что нового — Finance.ua
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Изменения в налоговой отчетности для ФЛП на едином налоге: что нового

Казна и Политика
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Изменения в налоговой отчетности для ФЛП на едином налоге: что нового
Изменения в налоговой отчетности для ФЛП на едином налоге: что нового
Министерство финансов Украины изменило формы налоговых деклараций для плательщиков единого налога.
Об этом напоминает Государственная налоговая служба Украины.
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Главное нововведение — добавлен раздел о военном сборе.
Кто впервые подает налоговую отчетность по новой форме:
  • ФЛП 1−2 групп — за 2025 год;
  • ФЛП 3 группы — за I квартал 2025 года;
  • ФЛП — плательщики 4 группы — за 2025 год (с расчетом единого налога на 2026 год).

Основные изменения

  • Отражение суммы военного сбора.
  • Определение размера коэффициента и граничной суммы минимального налогового обязательства (МНО).
  • Установление минимальной суммы МНО (кроме территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных):
  • 700 грн/га — для земельных участков, в площади которых доля пашни составляет менее 50%;
  • 1400 грн/га — для земельных участков, в площади которых доля пашни составляет более 50%.
  • Применение коэффициента «К» со значением 0,057 при определении МНО за 2025 год и последующие годы, заканчивая годом, в котором будет прекращено военное положение.
Также напомним, что ФЛП 1, 2, 4 групп и плательщики 3 группы (кроме е-резидентов) уплачивают военный сбор с 1 января 2025 года до отмены военного положения.

Справка Finance.ua:

  • Приказом Министерства финансов Украины от 31 января 2025 года № 57 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 19 июня 2015 года № 578» внесены изменения в формы налоговых деклараций плательщика единого налога (обнародовано на сайте Министерства финансов Украины mof.gov.ua в разделе «Главная/ Законодательство/ Постановления и Приказы/ Приказы Министерства финансов Украины в 2025 г.»)
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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