Какие отрасли принесли больше всего налогов в госбюджет с начала года (инфографика) — Finance.ua

Какие отрасли принесли больше всего налогов в госбюджет с начала года (инфографика) Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Какие отрасли принесли больше всего налогов в госбюджет с начала года (инфографика)

приходится на субъекты хозяйствования в таких отраслях экономики: Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, за январь 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 20,6% от общего объема;

Перерабатывающая промышленность — 16%;

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 12,9%;

Информация и телекоммуникации — 5,4%.

Рост налоговых поступлений

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе 2025 года зафиксирован значительный рост уплаты налогов в следующих отраслях:

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — увеличение на 32,6% или +6,9 млрд гривен;

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — на 57,8% или +6,4 млрд гривен;

Перерабатывающая промышленность — на 31,4% или +5,2 млрд гривен;

Профессиональная, научная и техническая деятельность — на 54,6% или +2,3 млрд гривен.

Сберегайте и приумножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua 💰

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.