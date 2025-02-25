Какие отрасли принесли больше всего налогов в госбюджет с начала года (инфографика) — Finance.ua

Какие отрасли принесли больше всего налогов в госбюджет с начала года (инфографика)
Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, за январь 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины приходится на субъекты хозяйствования в таких отраслях экономики:
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 20,6% от общего объема;
- Перерабатывающая промышленность — 16%;
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 12,9%;
- Информация и телекоммуникации — 5,4%.
Рост налоговых поступлений
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе 2025 года зафиксирован значительный рост уплаты налогов в следующих отраслях:
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — увеличение на 32,6% или +6,9 млрд гривен;
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — на 57,8% или +6,4 млрд гривен;
- Перерабатывающая промышленность — на 31,4% или +5,2 млрд гривен;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность — на 54,6% или +2,3 млрд гривен.
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