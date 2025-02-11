День финансов: пошлины США, начало работы Revolut в Украине, рекордная прибыль ПриватБанка — Finance.ua

День финансов: пошлины США, начало работы Revolut в Украине, рекордная прибыль ПриватБанка Сегодня 17:45

Во вторник, 11 февраля, было много громких заявлений и решений Трампа.

Пошлины на импорт стали и алюминия. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США. Они начнут действовать уже с 12 марта. Подписывая указы, Трамп заявил, что это «великое дело — сделать Америку снова богатой».

В Минэкономики заявили, что Украина продолжит активную работу с партнерами для того, чтобы найти оптимальное решение до начала действия введенных США пошлин, которые скажутся на металлургической отрасли.

Европейский Союз уже анонсировал контрмеры в ответ на эти пошлины.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала новые пошлины США «историей, которая находится в развитии». Она отметила, что в настоящее время еще слишком рано оценивать их влияние на мировую экономику.

подкупать иностранных чиновников для получения или сохранения бизнеса. Также Трамп подписал приказ Министерству юстиции приостановить исполнение закона, который запрещает американским компаниямдля получения или сохранения бизнеса.

прекратить выпуск новых пенни. Он уверен, что это сократит излишние государственные расходы. Кроме того, Трамп приказал министру финансов Скотту Бессенту. Он уверен, что это сократит излишние государственные расходы.

доступ к редкоземельным металлам на сумму 500 млрд долларов в качестве оплаты за военную помощь. По словам президента США, Украина «по сути согласилась» предоставитьна сумму 500 млрд долларов в качестве оплаты за военную помощь.

приостановила свой мирный план по Украине для того, чтобы предоставить союзникам по НАТО место за столом переговоров. Добавим еще, что администрация президента СШАдля того, чтобы предоставить союзникам по НАТО место за столом переговоров.

Три года войны для украинского бизнеса. Как Как говорится в аналитике Young Business Club, 61% предпринимателей заявили о масштабировании своего бизнеса за последние три года. Четверть опрошенных подчеркнули, что их дела остались неизменными, в то время как только 15% подтвердили сокращение бизнеса.

Кстати, Украина готовится ввести искусственный интеллект для помощи безработным в поиске работы. Finance.ua рассмотрел, как именно технология влияет на занятость, какие профессии наиболее подвержены автоматизации и чего ожидать в ближайшие 10 лет:

Прибыль ПриватБанка. По По результатам 2024 года прибыль банка до налогообложения достигла 81 млрд грн. Чистая прибыль составляет 40,1 млрд грн, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом. Налог на прибыль, который будет уплачен в бюджет страны, составляет 40,9 млрд грн.

Начало работы Revolut. Компания Revolut официально Компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине. Начиная с сегодняшнего дня, жители Украины смогут открыть аккаунт European Revolut и воспользоваться рядом продуктов, таких как отправка мгновенных бесплатных переводов P2P друг другу. Учетная запись Revolut предлагает возможность обмена иностранной валюты и денежных переводов более чем в 30 валютах.

российские реакторы для Хмельницкой АЭС. Верховная Рада Верховная Рада поддержала закупку российских реакторов за полмиллиарда евро для Хмельницкой атомной электростанции. Принятый законопроект должен предоставить разрешение НАЭК «Энергоатом» на приобретение двух атомных реакторов в Болгарии для достройки энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.

Грант от Японии. Кабинет министров Кабинет министров утвердил проект соглашения между правительствами Украины и Японии для привлечения гранта в размере почти $58 млн. Это средства Японского агентства международного сотрудничества для финансирования проектов восстановления.

Служба в ВСУ для украинцев младше 25 лет. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский рассказал , что будут предусматривать годовые контракты для украинцев в возрасте 18−24 лет. По его словам, человек сможет за год заработать в один миллион гривен. Кроме того, можно будет без всяких экзаменов выбрать высшее учебное заведение после этого года на войне и учиться бесплатно. Также молодым людям будет доступна ипотека под 0%.

ЕС пересмотрит программы, касающиеся внешней помощи. Европейский Союз Европейский Союз пересмотрит многомиллиардную внешнюю помощь, чтобы больше согласовать распределение средств с внешнеполитическими интересами блока. Блок ставит целью реструктуризацию внешней помощи для обеспечения своих стратегических интересов, включая укрепление альянсов со странами-единомышленниками, обеспечение доступа к сырью и сдерживание притока мигрантов.

Индекс восприятия коррупции. Украина Украина получила 35 баллов из 100 в Индексе восприятия коррупции — 2024 и заняла 105 место среди 180 стран, участвовавших в рейтинге. Если сравнить с позапрошлым годом, Украина потеряла один рейтинговый пункт.

Декларация о снижении цен на лекарства. Пять крупнейших аптечных ритейлеров Пять крупнейших аптечных ритейлеров подписали декларацию о доступности лекарственных средств, направленную на снижение стоимости лекарства на всех этапах. В рамках декларации подписанты предлагают всем участникам рынка пропорционально снизить наценки.

Новые фискальные чеки. С 1 марта 2025 года предприятия, которые совершают платежные операции, С 1 марта 2025 года предприятия, которые совершают платежные операции, должны выдавать фискальные чеки по обновленной форме. Из расчетных документов исключены такие реквизиты как номер ID карты, подпись кассира, подпись держателя электронного платежного средства. В то же время добавили несколько других реквизитов.

Ситуация на валютном рынке. Аналитики ICU Аналитики ICU утверждают , что по итогам недели официальный курс гривны усилился на 0.6% до 41.47 грн/$, самого крепкого уровня за два месяца. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели снизилась на 0.7% до 41.2−41.8 грн/$.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.