ЄС перегляне мільярдні витрати на підтримку інших країн — Finance.ua
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ЄС перегляне мільярдні витрати на підтримку інших країн

Світ
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ЄС перегляне мільярдні витрати на підтримку інших країн
ЄС перегляне мільярдні витрати на підтримку інших країн
Європейський Союз перегляне багатомільярдну зовнішню допомогу, щоб більше узгодити розподіл коштів з зовнішньополітичними інтересами блоку.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, хоче стати більш транзакційною, реформуючи зовнішню допомогу і роблячи її більш адресною для партнерів.
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Блок має на меті реструктуризувати зовнішню допомогу для забезпечення своїх стратегічних інтересів, включаючи зміцнення альянсів з країнами-однодумцями, забезпечення доступу до сировини та стримування припливу мігрантів.
У проєкті документа, який ще може бути змінений до презентації, зазначається, що спільний бюджет ЄС, який традиційно становить близько 1% ВВП блоку, перенапружений з огляду на широкий спектр вимог — від «зеленого» переходу до оборони.
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У найближчі тижні комісія представить ідеї щодо поліпшення свого наступного семирічного бюджету на період з 2028 по 2034 рік.
План комісії збігається з рішенням Трампа ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке щороку розподіляє закордонну допомогу на десятки мільярдів доларів.
ЄС та його держави-члени разом є найбільшим донором міжнародної допомоги у світі, надавши майже 96 мільярдів євро (99 мільярдів доларів) у 2023 році, тоді як США витратили майже 72 мільярди доларів на зовнішню підтримку.
За матеріалами:
Економічна Правда
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