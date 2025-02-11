Україна погіршила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International — Finance.ua
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Україна погіршила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International

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Україна погіршила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International
Україна погіршила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International
Україна здобула 35 балів зі 100 в Індексі сприйняття корупції — 2024 і посіла 105-те місце серед 180 країн, які брали участь у рейтингу. Якщо порівняти з позаминулим роком, то Україна втратила один рейтинговий пункт.
Про це йдеться у звіті міжнародної організації Transparency International.
Індекс сприйняття корупції за 2024 рік показує, що корупція є небезпечною проблемою в будь-якій частині світу, але позитивні зміни все ж відбуваються. Індекс ранжує 180 країн і територій у всьому світі за рівнем корупції в державному секторі. Результати подають за шкалою від 0 (велика корумпованість) до 100 (немає корупції).
Україна погіршила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International
У Transparency International Ukraine зазначають, що Україна втратила один бал в Індексі сприйняття корупції через формальний підхід до виконання багатьох реформ або свідоме пробуксовування в їх реалізації.
Україна погіршила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International
За 2023 рік Україна отримала 36 балів зі 100, що стало найкращим історичним результатом у країні. У 2022 році в України було 33 бали, у 2021 — 32. Найгірший показник рейтинг зафіксував у 2013 році — тоді Україна набрала лише 25 балів зі 100.
У 2024 році найкращі показники мали Данія, Фінляндія, Нова Зеландія, Норвегія, Сінгапур, Швеція й Швейцарія. А найгірші — Сомалі, Сирія, Венесуела, Південний Судан, Ємен.
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За матеріалами:
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