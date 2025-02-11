Трамп наказав припинити карбування популярної монети — Finance.ua

Трамп наказав припинити карбування популярної монети Сьогодні 17:33

Трамп наказав припинити карбування популярної монети

Президент США Дональд Трамп заявив, що наказав міністру фінансів Скотту Бессенту припинити випуск нових пенні. Він упевнений, що це скоротить зайві державні витрати.

«Давайте вирвемо все зайве з бюджету нашої великої країни, нехай навіть по пенні за раз», — цитує американського лідера видання The New York Times

За його словами, пенні «буквально коштують нам понад 2 центи».

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Протягом багатьох років експерти та чиновники закликали відмовитися від пенні, купівельна спроможність якого впала через інфляцію, в той час як витрати на його випуск зросли.

Згідно зі щорічним звітом Монетного двору США, торік виробництво і розповсюдження одного пенні обійшлося в 3,69 цента. Це означає, що з урахуванням номінальної вартості кожен пенні приніс збиток у розмірі 2,69 цента.

Згідно з річним звітом, минулого року Монетний двір випустив понад 3 мільярди пенні, втративши при цьому близько 85,3 мільйона доларів. Пенні, які люди часто отримують на здачу, але рідко витрачають, склали більше половини всіх монет, випущених Монетним двором. Минулого року в США в обігу перебувало близько 250 мільярдів пенні, або близько 700 на людину.

Ініціатива за відмову від пенні зіткнулася із серйозною опозицією. Правозахисна група «Американці за єдині центи» (Americans for Common Cents) стверджує, що відмова від одноцентової монети не призведе до економії коштів, оскільки «багато накладних витрат Монетного двору залишаться, і їх доведеться покривати коштом інших монет, збільшуючи їхню вартість у розрахунку на одиницю».

Крім того, ліквідація пенні збільшить попит на п’ятицентові монети, які ще дорожчі — 13,78 цента за монету, вважають в організації. Зазначається, що 10 центів — найдрібніша монета, номінал якої перевищує вартість випуску.

Прихильники пенні також стверджують, що скасування монети призведе до введення податку з продажів у розмірі одного цента, оскільки ціни, що закінчуються на 99 центів, часто зустрічаються.

Варто зазначити, що, за даними Монетного двору США, саме Конгрес, а не Казначейство або Федеральна резервна система, дає дозвіл на виготовлення монет.

УНІАН За матеріалами:

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