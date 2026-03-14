За два роки тривалість поїздки автобусом до Європи скоротилася на шість годин

Закордонний паспорт України
За два роки час подорожі автобусом з України до Європи скоротився на шість годин.
Про це йдеться в дослідження Міністерства розвитку громад і територій.
У 2025 році в середньому така подорож займала 24 години 25 хвилин, з яких понад чотири години припадали на перетин кордону. У 2023 році поїздка тривала близько 31 годину, з них сім годин йшло на перетин кордону.
Наразі всі процедури на кордоні тривають приблизно дві години, а решта часу займає очікування в черзі.
Найпопулярніші напрямки поїздки автобусом за кордон — Польща, Молдова, Німеччина, Інфографіка: Мінрозвитку
Найбільш популярними напрямками протягом двох років залишаються — Польща (34% усіх поїздок), Молдова та Німеччина (по 12%). Загалом 54% поїздок припадає на сусідні країни.
Найчастіше пасажири купують квитки онлайн (53%), а оплачують готівкою в автобусі — 20%.
Також за ці роки збільшилася кількість людей, які задоволені поїздками — із 67% до 82%. Водночас щонайменше 11% пасажирів скаржаться на некомфортні умови в автобусі, непередбачені пересадки, зміну маршруту, низьку кваліфікацію водіїв або ж технічну несправність автобусів.
Тривалість поїздки автобусом за кордон, Інфографіка: Мінрозвитку
У 2025 році пасажиропотік за кордон автобусами в обидва кінці склав близько 8,5 мільйонів осіб.
Дослідження проходило по всій території України. У ньому взяло участь 542 респондентів, які з червня 2025 року подорожували автобусом з України за кордон.
За матеріалами:
The Village Україна
