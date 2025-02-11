Зеленський розкрив деталі контракту на службу в Силах оборони для українців до 25 років — Finance.ua

Зеленський розкрив деталі контракту на службу в Силах оборони для українців до 25 років Сьогодні 12:01

Зеленський розкрив деталі контракту на службу в Силах оборони для українців до 25 років

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіно розкрив, що передбачатимуть річні контракти для українців віком 18−24 років

Про це пише УНІАН.

За його словами, умови служби, які запропонують молодим людям, — досить привабливі. Крім грошової винагороди, передбачено вступ до вишів без іспитів і безоплатне навчання.

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«Там дійсно, мені здається, дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так, вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік. І там, найближчими днями — завтра-післязавтра, у найближчі два-три дні всі деталі будуть вже офіційні. І деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього — плюс один мільйон гривень. Окрім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад після цього року на війні й навчатись безоплатно. Держава усе буде оплачувати», — сказав Зеленський.

Також юнакам буде доступна іпотека під 0%. «Усі відсотки буде покривати держава», — наголосив президент.

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Зеленський зауважив, що є ще багато деталей, і «дуже важливі умови — куди ідуть, в які бригади».

«Це такий експериментальний контракт, і все це буде в деталях. Там багато всього», — додав глава держави.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю Reuters, що в Україні розробляють спеціальний контракт для залучення до лав Збройних сил українців віком 18−24 роки.

Глава держави тоді не розкрив деталей цього контракту, але заявив, що йдеться не про мобілізацію, а про спеціальні умови для тих, хто хоче приєднатися до лав Сил оборони.

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УНІАН За матеріалами:

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