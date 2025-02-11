Понад 80 млрд грн за рік. ПриватБанк отримав рекордний прибуток (інфографіка) — Finance.ua

Понад 80 млрд грн за рік. ПриватБанк отримав рекордний прибуток (інфографіка) Сьогодні 14:05 — Фондовий ринок

Понад 80 млрд грн за рік. ПриватБанк отримав рекордний прибуток (інфографіка)

У 2024 році ПриватБанк збільшив прибуток на 6% до рекордних 40,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«За результатами 2024 року прибуток банку до оподаткування досяг 81 млрд грн. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023. Податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн», — сказано в повідомленні.

У 2023 році ПриватБанк отримав прибуток до оподаткування у обсязі 72,8 млрд грн.

З початку року чистий кредитний портфель банку збільшився на 20,7 млрд грн, перевищивши 112 млрд грн. Кошти на рахунках клієнтів за рік збільшились більш ніж на 10%.

Основою фінансового результату банку є чисті процентні та комісійні доходи. Операційні витрати за підсумками 2024 року зросли лише на 8% порівняно з 2023 роком, що є нижче річної інфляції.

Інфографіка: ПриватБанк

«Результати ПриватБанку за 2024 рік просто вражаючі. Вони відображають рік зростання, розвитку та стійкості, коли виклики перетворювались на можливості та ідеї, які підтримували і зміцнювали економіку країни, втілювались у життя, — зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт. - Розпочинаючи свою діяльність як голова правління, я з великим натхненням дивлюсь на наші амбітні плани на 2025 рік».

Нагадаємо, за даними Опендатабот, понад 44,5 млрд грн податку на прибуток мають сплатити 62 українські банки за неповний 2024 рік. Це вже в 1,7 разів більше, ніж за той самий період 2023 року.

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Також за даними Опендатабот, 117,63 млрд грн прибутку отримали українські банки за вирахуванням податків за 9 місяців 2024 року. Навіть попри податок, який цьогоріч виріс з 18% до 25%, це на 7% більше, аніж торік: 109,85 млрд грн. 63% прибутку серед усіх фінустанов отримали державні банки. Це повʼязано, переважно, із заробітками ПриватБанку: 48,35 млрд грн або 41% від сукупного прибутку усіх банків. За рік прибуток Привату зріс на 11%.

Станом на 1 січня 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 392 млрд гривень. Більше третини вкладів (35,4%) були в доларах і євро. За даними НБУ, у державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 523,6 млрд гривень.

У січні цього року Національний банк погодив кандидатуру шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління державного ПриватБанку. Офіційно виконання обов’язків у новій ролі він розпочав 20 січня.

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