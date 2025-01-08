Яку суму податку на прибуток заплатять банки за неповний 2024 рік — Finance.ua

Яку суму податку на прибуток заплатять банки за неповний 2024 рік Сьогодні 11:50

Яку суму податку на прибуток заплатять банки за неповний 2024 рік

Понад 44,5 млрд грн податку на прибуток мають сплатити 62 українські банки за неповний 2024 рік. Це вже в 1,7 разів більше, ніж за той самий період 2023 року.

Про це свідчить статистика Опендатабот.

Нагадаємо, що торік податок для банків так само було збільшено в останньому кварталі.

Найбільшу наразі суму податків за рік банки сплатили у листопаді: 7,05 млрд грн. Більше половини з них — 4,47 млрд грн, або 63% — припадає на банки з іноземним капіталом.

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Загалом прибуток банків до сплати податків склав 175,6 млрд грн. Це на 12% більше порівняно з відповідним періодом 2023 року.

11 банків зазнали збитків на 388 млн грн. Наразі 18% українських банків є збитковими.

Довідка Finance.ua:

За дев’ять місяців 2024 року платоспроможні банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку. Як пояснили в НБУ, головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.

залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП. У МВФ вважають, що введення 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, воно підриває довіру до політики і не є ефективним рішенням.

НБУ вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і хоче до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету.

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