Яку суму податку на прибуток заплатять банки за неповний 2024 рік — Finance.ua
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Яку суму податку на прибуток заплатять банки за неповний 2024 рік

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Яку суму податку на прибуток заплатять банки за неповний 2024 рік
Яку суму податку на прибуток заплатять банки за неповний 2024 рік
Понад 44,5 млрд грн податку на прибуток мають сплатити 62 українські банки за неповний 2024 рік. Це вже в 1,7 разів більше, ніж за той самий період 2023 року.
Про це свідчить статистика Опендатабот.
Нагадаємо, що торік податок для банків так само було збільшено в останньому кварталі.
Найбільшу наразі суму податків за рік банки сплатили у листопаді: 7,05 млрд грн. Більше половини з них — 4,47 млрд грн, або 63% — припадає на банки з іноземним капіталом.
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Яку суму податку на прибуток заплатять банки за неповний 2024 рік
Загалом прибуток банків до сплати податків склав 175,6 млрд грн. Це на 12% більше порівняно з відповідним періодом 2023 року.
11 банків зазнали збитків на 388 млн грн. Наразі 18% українських банків є збитковими.

Довідка Finance.ua:

  • За дев’ять місяців 2024 року платоспроможні банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку. Як пояснили в НБУ, головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.
  • У МВФ вважають, що введення 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, воно підриває довіру до політики і не є ефективним рішенням.
  • НБУ вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і хоче до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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