Банки можуть штучно занизити прибутки через великі податки — економіст Сьогодні 19:15 — Фондовий ринок

Банки можуть штучно занизити прибутки через великі податки — економіст

Українські банки мають інструменти, які дозволяють їм на папері знизити свої прибутки й можуть ними скористатися через великі податки.

Таку думку в ефірі Громадського радіо висловив економіст і колишній заступник голови правління Національного банку України Олександр Савченко.

За новим законом, банки змушені будуть сплатити податок на прибуток у розмірі 50% від прибутку за рік усієї банківської системи. Такі податки можуть призвести до того, що фінансові установи штучно занижуватимуть свої прибутки й держава недоотримає очікуваних надходжень.

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Як вважає Савченко, одним з інструментів, що може дозволити банкам занизити прибутки, є створення резервів під активи (переважно під кредити).

«Коли ви даєте кредит, ви не на 100% упевнені, що цей кредит повернуть. Коли банки надають кредит, вони можуть нараховувати резерви, які мінусуються з прибутків. Я думаю, багато банків скористаються цим інструментом і їх загальні прибутки будуть несподівано меншими, ніж ми очікуємо», — сказав економіст.

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Ексзаступник голови правління НБУ прогнозує, що таку бізнес-стратегію банки закладуть на наступний рік.

Також Савченко каже, що є багато інструментів, які дозволяють виводити прибуток з банків. Про такі інструменти знає Національний банк, і саме тому, на думку економіста, регулятор виступав проти запровадження податку на прибуток банківської системи в розмірі 50%. Якщо ж вони почнуть виводити прибуток чи списувати його на витрати, то держава отримає менше грошей, ніж очікувала.

Крім того, це призведе до здорожчання кредитів для населення, вважає Олександр Савченко.

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