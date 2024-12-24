Банки можуть штучно занизити прибутки через великі податки — економіст — Finance.ua
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Банки можуть штучно занизити прибутки через великі податки — економіст

Фондовий ринок
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Банки можуть штучно занизити прибутки через великі податки — економіст
Банки можуть штучно занизити прибутки через великі податки — економіст
Українські банки мають інструменти, які дозволяють їм на папері знизити свої прибутки й можуть ними скористатися через великі податки.
Таку думку в ефірі Громадського радіо висловив економіст і колишній заступник голови правління Національного банку України Олександр Савченко.
За новим законом, банки змушені будуть сплатити податок на прибуток у розмірі 50% від прибутку за рік усієї банківської системи. Такі податки можуть призвести до того, що фінансові установи штучно занижуватимуть свої прибутки й держава недоотримає очікуваних надходжень.
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Як вважає Савченко, одним з інструментів, що може дозволити банкам занизити прибутки, є створення резервів під активи (переважно під кредити).
«Коли ви даєте кредит, ви не на 100% упевнені, що цей кредит повернуть. Коли банки надають кредит, вони можуть нараховувати резерви, які мінусуються з прибутків. Я думаю, багато банків скористаються цим інструментом і їх загальні прибутки будуть несподівано меншими, ніж ми очікуємо», — сказав економіст.
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Також Савченко каже, що є багато інструментів, які дозволяють виводити прибуток з банків. Про такі інструменти знає Національний банк, і саме тому, на думку економіста, регулятор виступав проти запровадження податку на прибуток банківської системи в розмірі 50%. Якщо ж вони почнуть виводити прибуток чи списувати його на витрати, то держава отримає менше грошей, ніж очікувала.
Крім того, це призведе до здорожчання кредитів для населення, вважає Олександр Савченко.
За матеріалами:
Громадське радіо
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