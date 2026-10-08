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росія має виплатити $11,5 млн за захоплення майна аеропорту Бельбек

Фондовий ринок
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Арбітражний трибунал у Гаазі зобов’язав російську федерацію виплатити 11,5 мільйона доларів компенсації ТОВ «Аеропорт Бельбек» та Ігорю Коломойському за незаконне захоплення майна та активів летовища після окупації Криму.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Про таке рішення повідомила Постійна палата третейського суду (ППТС), передає Укрінформ.

Рішення арбітражу

Остаточне рішення було ухвалене 1 жовтня. Арбітраж також розподілив між сторонами витрати на розгляд. Подробиць ППТС не наводить.
«1 жовтня 2026 року Арбітражний трибунал одностайно виніс остаточне рішення у зазначеній справі», — зазначено в пресрелізі.
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Арбітражне провадження було розпочате 13 січня 2015 року відповідно до угоди між урядами України та росії про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року.
Позивачі стверджували, що після окупації Криму росія вжила заходів, унаслідок яких вони були позбавлені майнових, договірних та інших прав на експлуатацію пасажирського терміналу для комерційних авіарейсів в аеропорту «Бельбек».

Що встановив Трибунал

У частковому рішенні від 4 лютого 2019 року Трибунал визнав свою юрисдикцію щодо позовів, підтвердив їхню прийнятність та встановив, що росія порушила статтю 5 угоди щодо інвестицій позивачів.
Після цього відбувся окремий етап провадження щодо визначення розміру компенсації. росія, яка не брала участі у попередніх етапах, долучилася до справи 7 червня 2019 року.
В остаточному рішенні Трибунал постановив виплатити позивачам $11,5 мільйона, а також відсотки, нараховані з 16 червня 2014 року до дати фактичної виплати. Крім того, Трибунал визначив порядок розподілу витрат на арбітраж.
За матеріалами:
Укрінформ
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