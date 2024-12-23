ПриватБанк запустив готівковий обмін валют у банкоматах — Finance.ua

ПриватБанк запустив готівковий обмін валют у банкоматах
ПриватБанк запустив послугу валютообміну у АТМ-Recycler.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
«Вперше в Україні ви можете обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій», — сказано в повідомленні.
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Нова послуга передбачає:
- цілодобовий доступ;
- отримання готівкових гривень одразу після операції, без зарахування на картку;
- використання готівкового курсу ПриватБанку, а решта до 100 грн зараховується на картку або мобільний рахунок;
- ліміти до 1000 доларів США або 1000 євро за одну операцію.
Нагадаємо, раніше ПриватБанк надавав через мережу своїх вуличних терміналів послугу конвертації готівкової іноземної валюти в гривню шляхом її безготівкового зарахування на гривневу картку, а також послугу прямого зарахування готівкової валюти на безготівковий валютний картковий рахунок.
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